По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, Европейская комиссия в марте представит свои предложения по изменению рыночной модели биржи электроэнергии Nord Pool.
Симсон анонсировала изменения в работе энергетической биржи Nord Pool
"В целом планируется заняться структурой всего рынка электроэнергии. В марте Комиссия представит дополнения. Например, речь пойдет о пиковых ценах, когда потребление не может быть покрыто производством. В настоящее время мы спрашиваем страны о возможностях заключения специальных договоров с предпринимателями, инициативных соглашений, позволяющих им отказаться от потребления, чтобы в ценовую составляющую [электроэнергии] не попадало более дорогое предложение", - сказала Симсон в интервью Eesti Päevaleht.
"Это и есть перемещение пяти процентов потребления [в часы] пиковой [нагрузки]: либо распределение потребления, либо компенсация за отказ от потребления. В Эстонии тоже есть предприятия, которые могут это сделать", - добавила еврокомиссар.
Для реализации этого изменения необходимо создать соответствующую систему аукционов, которая в настоящее время отсутствует. "Срок - конец февраля. Комиссию необходимо уведомить о работающей схеме", - сказала Симсон.
По ее словам, биржа Nord Pool в целом хорошо функционирует, поскольку она способствует повышению эффективности: "На рынок всегда выходит подразделение, предлагающее наилучшую цену, но если часть мощностей не работает, находится в ремонте, то в условиях дефицита в нашем регионе летом мы увидели самый высокий пик цен", - сказала Симсон.