Симсон анонсировала изменения в работе энергетической биржи Nord Pool

"В целом планируется заняться структурой всего рынка электроэнергии. В марте Комиссия представит дополнения. Например, речь пойдет о пиковых ценах, когда потребление не может быть покрыто производством. В настоящее время мы спрашиваем страны о возможностях заключения специальных договоров с предпринимателями, инициативных соглашений, позволяющих им отказаться от потребления, чтобы в ценовую составляющую [электроэнергии] не попадало более дорогое предложение", - сказала Симсон в интервью Eesti Päevaleht.

"Это и есть перемещение пяти процентов потребления [в часы] пиковой [нагрузки]: либо распределение потребления, либо компенсация за отказ от потребления. В Эстонии тоже есть предприятия, которые могут это сделать", - добавила еврокомиссар.

Для реализации этого изменения необходимо создать соответствующую систему аукционов, которая в настоящее время отсутствует. "Срок - конец февраля. Комиссию необходимо уведомить о работающей схеме", - сказала Симсон.