В Ида-Вирумаа закрываются почтовые конторы

В ближайшее время уберут также малоиспользуемые почтовые ящики между деревней Козе и Кахула.

Ранее "Omniva" сообщила, что 2 января закрывается почтовый пункт в Мяэтагузе, 13 февраля - в Тудулинна и 15 февраля - в Сонда и Пуртсе.

С 1 февраля прекращают работу также почтовые конторы "Kreenholmi" и "Tempo" в Нарве.