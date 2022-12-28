С 1 февраля "Omniva" закрывает в Йыхвиской волости действующий в библиотеке Таммику почтовый пункт, так как в нем бывает мало посетителей.
В Ида-Вирумаа закрываются почтовые конторы
В Ида-Вирумаа закрываются почтовые конторы
В ближайшее время уберут также малоиспользуемые почтовые ящики между деревней Козе и Кахула.
Ранее "Omniva" сообщила, что 2 января закрывается почтовый пункт в Мяэтагузе, 13 февраля - в Тудулинна и 15 февраля - в Сонда и Пуртсе.
С 1 февраля прекращают работу также почтовые конторы "Kreenholmi" и "Tempo" в Нарве.
После закрытия этих почтовых учреждений в Ида-Вирумаа останутся шесть почтовых контор и четыре почтовых пункта.