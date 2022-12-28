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Из-за нехватки денег в нарвской Александровской церкви придется ограничиться аварийным ремонтом

Эрик Калда
Из-за нехватки денег в нарвской Александровской церкви придется ограничиться аварийным ремонтом
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Александровская церковь.
Александровская церковь. Фото: Илья Смирнов

Работы по реконструкции Александровской церкви в Нарве отложены на неопределенный срок, так как реконструкция здания оказалась в два раза дороже ожидаемой. В новом году можно ограничиться только аварийным ремонтом.

Почти четыре года назад Спасательный департамент признал, что купольный зал Александровской церкви находится под угрозой обрушения, поэтому в нем нельзя проводить концерты и богослужения, пишет ERR.

Для реновации принадлежащей государству церкви был подготовлен проект, предусматривающий переделку зала в подходящий для концертов и богослужений. Помимо аварийного ремонта, планируется оборудовать храм современными техническими системами, построить подземные вспомогательные помещения, новый парадный вход для посетителей, а также привести в порядок окрестности церкви. Строительные работы должны были начаться в следующем году, но когда проектные работы были завершены, стало ясно, что реновация обойдется в два раза дороже, чем предполагалось ранее.

"Согласно основному проекту, сейчас предполагаемая сумма на приведение церкви в порядок составляет по меньшей мере девять миллионов евро. Этих денег в государственном бюджете нет. Правительство не выделило дополнительных средств на недвижимость, так что сегодня в этом плане, который у нас есть на четыре года, дополнительных денег на церковь в Нарве нет", - сказала вице-канцлер по вопросам имущества Министерства внутренних дел Пирет Лиллевяли.

В то же время у МВД остались деньги от подготовки основного проекта, и на них в следующем году в церкви можно провести аварийные работы.

"У нас осталось 300 000 евро, и на них мы планируем законсервировать здание таким образом, чтобы не было несчастных случаев и дальнейшего разрушения", - добавила Лиллевяли.

Поскольку город планирует построить сбоку парковку, не исключено, что вместе со строительством парковки государство также постарается перенести некоторые трассы, чтобы потом ничего не пришлось заново копать.

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