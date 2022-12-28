Йыхви намерен в этот четверг утвердить для переговоров об объединении с Тойлаской волостью комиссию из четырех членов, в которую войдут коалиционные политики.
Для переговоров с Тойла об объединении Йыхви формирует комиссию из членов коалиции
В соответствии с представленным проектом в комиссию войдут председатель волостного собрания Валло Реймаа, волостной старейшина Марис Тоомель, помощник волостного старейшины Арво Аллер и член волостного собрания Пауль Паас.
"Для планирования и проведения процесса переговоров об объединении, а также для осуществления необходимых действий, подготовки документов и правовых актов рекомендуется сформировать ведущую комиссию, которая будет координировать весь процесс", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Йыхвиское волостное собрание решило в сентябре предложить Тойлаской волости начать переговоры об объединении. По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, это еще не означает свершение факта объединения, ведь переговоры - это долгий процесс.
В октябре Тойлаское волостное собрание дало согласие на начало переговоров об объединении.
Перед административной реформой 2017 года Йыхви сделал предложение об объединении тогдашним волостям Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме. Однако в последний момент йыхвиская власть решила, что для Йыхви это объединение невыгодно, и за год до административной реформы уездный центр с одобрения волостного собрания покинул стол переговоров. Тогдашние руководители Йыхви утверждали, что объединение повредило бы Йыхви и привело бы уездный центр в сферу влияния Кохтла-Ярве. Йыхви был готов объединиться только с тогдашней Тойлаской волостью. Однако на это не согласился Тойла.
Во время предыдущего цикла правления сменившаяся в Йыхви власть несколько раз пыталась завести разговор о возможном объединении, однако до серьезных переговоров дело не дошло.
Если Йыхви и Тойла объединятся, то это даст Йыхви законное основание для восстановления статуса города, ведь другой возможности, кроме объединения, закон для этого не предусматривает. Йыхви уже дважды пытался перейти от волостного статуса к городскому, но оба раза в конце концов выяснялось, что сейчас закон этого не позволяет.