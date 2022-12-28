Для переговоров с Тойла об объединении Йыхви формирует комиссию из членов коалиции

В соответствии с представленным проектом в комиссию войдут председатель волостного собрания Валло Реймаа, волостной старейшина Марис Тоомель, помощник волостного старейшины Арво Аллер и член волостного собрания Пауль Паас.

"Для планирования и проведения процесса переговоров об объединении, а также для осуществления необходимых действий, подготовки документов и правовых актов рекомендуется сформировать ведущую комиссию, которая будет координировать весь процесс", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Йыхвиское волостное собрание решило в сентябре предложить Тойлаской волости начать переговоры об объединении. По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, это еще не означает свершение факта объединения, ведь переговоры - это долгий процесс.

В октябре Тойлаское волостное собрание дало согласие на начало переговоров об объединении.

Перед административной реформой 2017 года Йыхви сделал предложение об объединении тогдашним волостям Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме. Однако в последний момент йыхвиская власть решила, что для Йыхви это объединение невыгодно, и за год до административной реформы уездный центр с одобрения волостного собрания покинул стол переговоров. Тогдашние руководители Йыхви утверждали, что объединение повредило бы Йыхви и привело бы уездный центр в сферу влияния Кохтла-Ярве. Йыхви был готов объединиться только с тогдашней Тойлаской волостью. Однако на это не согласился Тойла.

Во время предыдущего цикла правления сменившаяся в Йыхви власть несколько раз пыталась завести разговор о возможном объединении, однако до серьезных переговоров дело не дошло.