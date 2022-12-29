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Соцдемы заполучили в свой список Кузнецова и Уттендорф

Эрик Гамзеев
, журналист
Соцдемы заполучили в свой список Кузнецова и Уттендорф
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Олег Кузнецов и Анне Уттендорф.
Олег Кузнецов и Анне Уттендорф. Фото: Matti Kämärä, Peeter Lilleväli

В рядах социал-демократов в парламент будут баллотироваться бывший иллукаский волостной старейшина Олег Кузнецов и известная в Ида-Вирумаа деятель культуры Анне Уттендорф.

Кузнецов считает важным, чтобы в Ида-Вирумаа поступало больше государственных инвестиций. "Это значит, что я поддерживаю, например, идею, чтобы в финансирование Алутагузеского центра отдыха и спорта свой вклад вносило также государство", - сказал Кузнецов, в бытность которого иллукаским волостным старейшиной этот центр и обрел большей частью нынешний внешний вид и содержание.

Кузнецов был в Иллукаской волости одним из популярнейших политиков, набиравшим на нескольких местных выборах более трети всех голосов. Он являлся иллукаским волостным старейшиной в 2010-2017 годах, а также помощником алутагузеского волостного старейшины в 2017-2021 годах. В Рийгикогу он ранее не баллотировался.

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