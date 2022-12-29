Соцдемы заполучили в свой список Кузнецова и Уттендорф

Кузнецов считает важным, чтобы в Ида-Вирумаа поступало больше государственных инвестиций. "Это значит, что я поддерживаю, например, идею, чтобы в финансирование Алутагузеского центра отдыха и спорта свой вклад вносило также государство", - сказал Кузнецов, в бытность которого иллукаским волостным старейшиной этот центр и обрел большей частью нынешний внешний вид и содержание.