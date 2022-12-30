На сцене Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы состоялся рождественский театральный фестиваль-конкурс "Сказки у елки" - так отмечать начало зимних праздников и каникул здесь стало традицией.
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Приключения Ежиков и Медвежат у рождественской елки
Приключения Ежиков и Медвежат у рождественской елки
На сцене были самые юные артисты 1-4-х классов, но так как в школе нет театральной студии, ребятам помогли подготовить сказки участники НКО "Театр ЯРГ", которое возглавляет режиссер Татьяна Кундозерова.