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Приключения Ежиков и Медвежат у рождественской елки

Ирина Кивисельг
, журналист
Приключения Ежиков и Медвежат у рождественской елки
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Что будет, если закрыть глаза и уши? В эксперименте участвуют весь 1-й "С" и желающие участники фестиваля.
Что будет, если закрыть глаза и уши? В эксперименте участвуют весь 1-й "С" и желающие участники фестиваля. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

На сцене Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы состоялся рождественский театральный фестиваль-конкурс "Сказки у елки" - так отмечать начало зимних праздников и каникул здесь стало традицией.

На сцене были самые юные артисты 1-4-х классов, но так как в школе нет театральной студии, ребятам помогли подготовить сказки участники НКО "Театр ЯРГ", которое возглавляет режиссер Татьяна Кундозерова.

В шести постановках было задействовано 50 актеров. Они выходили на сцену дважды, потому что в небольшом зрительном зале не уместить всех школьников одновременно.

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