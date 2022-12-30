Приключения Ежиков и Медвежат у рождественской елки

На сцене были самые юные артисты 1-4-х классов, но так как в школе нет театральной студии, ребятам помогли подготовить сказки участники НКО "Театр ЯРГ", которое возглавляет режиссер Татьяна Кундозерова.

В шести постановках было задействовано 50 актеров. Они выходили на сцену дважды, потому что в небольшом зрительном зале не уместить всех школьников одновременно.