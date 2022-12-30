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За детской площадкой будут наблюдать

Ирина Кивисельг
, журналист
За детской площадкой будут наблюдать
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Новая детская площадка на улице Малева открылась в 2019 году, но чтобы ее сохранить от вандализма, городу придется потратиться на установку видеокамер.
Новая детская площадка на улице Малева открылась в 2019 году, но чтобы ее сохранить от вандализма, городу придется потратиться на установку видеокамер. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госзакупки на установку систем видеонаблюдения на ахтмеской детской площадке по улице Малева, 33а. В течение двух месяцев победитель - столичная охранная фирма "VA Systems" - должен провести необходимые работы и подключить оборудование к охранной системе горуправления.

ТОО "VA Systems" выиграло конкурс с предложением 8682,45 евро (без НДС), которое оказалось самой низкой ценой среди признанных подходящими предложений. По словам главного специалиста по проектной документации Андреса Суубана, после подписания договора работы должны быть проведены в течение двух месяцев.

- Подрядчики уверяют, что необходимую подготовку можно проводить и в зимних условиях, - комментирует Андрес Суубан. - Им предстоит проложить электрокабели, также провода низкого тока, установить сами камеры и соединить их с охранной системой Кохтла-Ярвеского горуправления, чтобы дежурные могли наблюдать за происходящим.

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