Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госзакупки на установку систем видеонаблюдения на ахтмеской детской площадке по улице Малева, 33а. В течение двух месяцев победитель - столичная охранная фирма "VA Systems" - должен провести необходимые работы и подключить оборудование к охранной системе горуправления.
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За детской площадкой будут наблюдать
За детской площадкой будут наблюдать
ТОО "VA Systems" выиграло конкурс с предложением 8682,45 евро (без НДС), которое оказалось самой низкой ценой среди признанных подходящими предложений. По словам главного специалиста по проектной документации Андреса Суубана, после подписания договора работы должны быть проведены в течение двух месяцев.
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