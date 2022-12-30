За детской площадкой будут наблюдать

ТОО "VA Systems" выиграло конкурс с предложением 8682,45 евро (без НДС), которое оказалось самой низкой ценой среди признанных подходящими предложений. По словам главного специалиста по проектной документации Андреса Суубана, после подписания договора работы должны быть проведены в течение двух месяцев.

- Подрядчики уверяют, что необходимую подготовку можно проводить и в зимних условиях, - комментирует Андрес Суубан. - Им предстоит проложить электрокабели, также провода низкого тока, установить сами камеры и соединить их с охранной системой Кохтла-Ярвеского горуправления, чтобы дежурные могли наблюдать за происходящим.