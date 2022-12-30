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В последний раз можно просить пособие на сооружение водопровода и канализации

Кюлли Крийс
, журналист
В последний раз можно просить пособие на сооружение водопровода и канализации
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Жителям Кява региональный водный предприниматель сказал год назад, что в ближайшие годы там не планируется строить канализацию. Пособия на накопительные емкости и собственные очистные сооружения выдают как раз таким районам, где центральной канализации нет и в течение ближайших пяти лет не появится.
Жителям Кява региональный водный предприниматель сказал год назад, что в ближайшие годы там не планируется строить канализацию. Пособия на накопительные емкости и собственные очистные сооружения выдают как раз таким районам, где центральной канализации нет и в течение ближайших пяти лет не появится. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С января домовладельцы в городах и других населенных пунктах могут еще раз ходатайствовать о пособии на сооружение водопровода и канализации, однако денег хватит только самым быстрым.

Пособие предназначено для людей, домохозяйство или недвижимость которых расположены в районе плотного заселения, то есть в городе, поселке или деревне, однако по каким-то причинам не подключены к тамошним системам центрального водоснабжения или канализации. Пособие для того и выдается, чтобы можно было теперь к ним подключить домохозяйства.

Для начала надо установить, что домохозяйство расположено в утвержденном министром окружающей среды районе сбора сточных вод. Это можно проверить по адресу на домашней странице Центра инвестиций в окружающую среду (KIK). 

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