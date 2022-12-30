В последний раз можно просить пособие на сооружение водопровода и канализации

Пособие предназначено для людей, домохозяйство или недвижимость которых расположены в районе плотного заселения, то есть в городе, поселке или деревне, однако по каким-то причинам не подключены к тамошним системам центрального водоснабжения или канализации. Пособие для того и выдается, чтобы можно было теперь к ним подключить домохозяйства.