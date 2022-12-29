Самоуправлениям Ида-Вирумаа предстоит приложить совместные усилия, чтобы добиться перенаправления европейских денег, ранее предназначавшихся для трансграничных инвестиционных проектов Эстонии и России, на совместные проекты с восточной Финляндией.
Максим Ильин: Вместе с Финляндией мы встряхнем трансграничную жизнь
В Европейской комиссии в настоящее время преобладает мнение, что деньги на трансграничные проекты, связанные с Россией, следует направить в единый фонд Балтийского моря, откуда они будут перераспределены между всеми скандинавскими и балтийскими странами. В большом котле суммы, ранее предназначавшиеся для развития Ида-Вирумаа, станут для нас гораздо меньше.
До начала войны в Украине Европейский союз запланировал крупные суммы денег на совместные проекты в регионах, граничащих с Россией, чтобы превратить приграничные самоуправления в регионы бурлящей деятельности. Финансовые вливания должны были помочь периферийным территориям Эстонии, Финляндии и России, стимулируя трансграничное общение, культурную жизнь и деловую активность.
После вторжения в Украину мы больше не можем рассматривать Россию как партнера. Проблема периферизации, которая преследовала приграничные общины еще до начала войны, сейчас обостряется, поскольку российские деловые связи и туризм, которые до сих пор давали многим работу, исчезают.
К такому же выводу пришли самоуправления восточной Финляндии, развивавшие порт Котка в рамках финско-российской программы. Развитие пассажирского терминала порта Котка велось для судоходной линии Санкт-Петербурга, что в обозримом будущем не видится перспективным.
Именно поэтому возникла идея вдохнуть жизнь в опробованную много лет назад судоходную линию Котка - Силламяэ, для которой в Силламяэском порту необходимо построить пассажирский терминал. Мы должны убедить Европейскую комиссию в том, чтобы деньги на поддержку восточной Финляндии и восточной Эстонии были переведены из нынешних фондов сотрудничества с Россией под эгиду Эстонии и Финляндии.
В ноябре руководители самоуправлений Ида-Вирумаа посетили Котка и регион Лаппеэнранта. К нашему удивлению, мы обнаружили, что регион Карелии можно сравнить с Ида-Вирумаа с точки зрения человеческих и общественных проблем. Несмотря на то, что мы говорили с финнами по-английски, мы думали и чувствовали одинаково, как будто мы были одним народом.
Как и в Эстонии, инвестиции Европейского союза в финско-российские трансграничные проекты были немедленно заморожены. Как и Ида-Вирумаа, западная Карелия в одночасье превратилась в приграничный тупик.
Мы пришли к выводу, что мы должны сплотиться с нашими живущими по другую сторону залива соседями и добиться перенаправления средств, предназначенных для развития приграничного сотрудничества с Россией, для оживления приграничного сообщения между Эстонией и Финляндией.
На встречах финны выразили четкое понимание того, что если окраина хочет стать частью международного туризма, ей нужны местные пассажирские терминалы. Если турист приезжает в Хельсинки, он не добирается до Лаппеэнранты. Та же закономерность действует и в Эстонии, ведь прибывший в Таллинн турист не добирается до Ида-Вирумаа.
"Мы должны убедить Европейскую комиссию в том, чтобы деньги на поддержку восточной Финляндии и восточной Эстонии были переведены из нынешних фондов сотрудничества с Россией под эгиду Эстонии и Финляндии".
Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, член правления Ида-Вирумааского союза самоуправлений
Мы больше не можем рассчитывать на российских туристов, потому что граница останется закрытой. Например, финны построили международный аэропорт Лаппеэнранты для российских туристов, но вместо них теперь приезжают туристы из Италии и Таиланда.
Благодаря кризису наши интересы снова во многом совпадают с интересами финнов. Если финны благодаря судоходной линии надеются привлечь в восточный регион туристов из Эстонии, то мы, в свою очередь, надеемся на визиты финнов.
Многое зависит от убедительности и настойчивости представителей эстонского министерства в Брюсселе, а также на правительственном уровне необходимо найти общий язык с финнами и приложить усилия для достижения сдвигов. Финны активно продвигают эту тему в Брюсселе. Министерство финансов Эстонии также направило письмо.
Большая миссия самоуправлений Ида-Вирумаа будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать консенсус в отношении того, что сотрудничество с финнами поможет всем нам и будет работать во многих направлениях, от промышленности до туризма.
Пока самым большим препятствием является неважное сообщение между периферийными регионами наших стран. Чтобы приехать из города Котка в Ида-Вирумаа по делам или на отдых, нужно проделать путь более 400 километров. Однако открытие судоходной линии Котка - Силламяэ сократит этот путь почти в три раза.
Строительство международного аэродрома в Ольгина позволит открыть регулярные рейсы в Лаппеэнранту и Хамину. Привлечение денег Евросоюза также ускорило бы строительство пирса в Нарва-Йыэсуу, которое вновь было отложено из-за сокращения государственных инвестиций. Завершение строительства пирса предотвратило бы запруживание устья реки Нарвы, открыв доступ в наши речные порты для международных яхт.
Суммы, которые мы могли бы получить из европейских фондов для оживления общения между Эстонией и Финляндией, значительны. С финской стороны мы можем рассчитывать примерно на 40 миллионов евро, а с эстонской стороны почти на 9 миллионов евро.
Социально-экономический потенциал Ида-Вирумаа велик, но для его реализации необходимо создать возможности. Нам нужны не пособия, а инвестиции. Фонды трансграничного сотрудничества работают на благо общества лучше, чем деньги социальной помощи. При поддержке этих инвестиций будут созданы новые рабочие места и сохранены предприятия, без чего наш регион шахт и электростанций не справится с происходящим зеленым переходом.