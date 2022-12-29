Максим Ильин: Вместе с Финляндией мы встряхнем трансграничную жизнь

Благодаря кризису наши интересы снова во многом совпадают с интересами финнов. Если финны благодаря судоходной линии надеются привлечь в восточный регион туристов из Эстонии, то мы, в свою очередь, надеемся на визиты финнов.

Многое зависит от убедительности и настойчивости представителей эстонского министерства в Брюсселе, а также на правительственном уровне необходимо найти общий язык с финнами и приложить усилия для достижения сдвигов. Финны активно продвигают эту тему в Брюсселе. Министерство финансов Эстонии также направило письмо.

Большая миссия самоуправлений Ида-Вирумаа будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать консенсус в отношении того, что сотрудничество с финнами поможет всем нам и будет работать во многих направлениях, от промышленности до туризма.

Пока самым большим препятствием является неважное сообщение между периферийными регионами наших стран. Чтобы приехать из города Котка в Ида-Вирумаа по делам или на отдых, нужно проделать путь более 400 километров. Однако открытие судоходной линии Котка - Силламяэ сократит этот путь почти в три раза.

Строительство международного аэродрома в Ольгина позволит открыть регулярные рейсы в Лаппеэнранту и Хамину. Привлечение денег Евросоюза также ускорило бы строительство пирса в Нарва-Йыэсуу, которое вновь было отложено из-за сокращения государственных инвестиций. Завершение строительства пирса предотвратило бы запруживание устья реки Нарвы, открыв доступ в наши речные порты для международных яхт.

Суммы, которые мы могли бы получить из европейских фондов для оживления общения между Эстонией и Финляндией, значительны. С финской стороны мы можем рассчитывать примерно на 40 миллионов евро, а с эстонской стороны почти на 9 миллионов евро.