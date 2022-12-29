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Тысяча игрушек нашла приют в Силламяэском музее

Ирина Кивисельг
, журналист
Тысяча игрушек нашла приют в Силламяэском музее
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Резиновые игрушки заняли все витрины и столы - есть чем полюбоваться.
Резиновые игрушки заняли все витрины и столы - есть чем полюбоваться. Фото: Jelena Antuševa

В начале 2022 года Силламяэский городской музей получил необычный подарок - более тысячи резиновых игрушек, которые четверть века собирала нарвитянка Любовь Яковлева. Из этой коллекции получилась необычная зимняя выставка.

Силламяэские музейщики стараются каждый год удивлять горожан в канун зимних праздников, всегда "припасут" какой-то сюрприз. Не разочаровали и нынче - где еще можно увидеть более тысячи резиновых игрушек, ни одна из которых не повторяется?

По словам сотрудника музея Елены Антушевой, им нередко предлагают разные коллекции, но так как места в хранилище маловато, принимают далеко не все, что приносят.

- Резиновые игрушки привезли родственники коллекционера, к сожалению, сама Любовь в 2015 году покинула этот мир, - рассказывает она. - Они сказали, что хотели бы не просто сохранить коллекцию, как память, но чтобы она приносила пользу другим людям. 

Олимпийский мишка - символ летней Олимпиады, проходившей в Москве в 1980 году.
Олимпийский мишка - символ летней Олимпиады, проходившей в Москве в 1980 году. Фото: Jelena Antuševa

Неизвестно, что побудило Любовь собирать именно резиновые игрушки, но музейщиков привлек именно материал, из которого они сделаны.

- Неординарный подход, - считает Елена Антушева. - Они разные по размерам, выпущенные разными фабриками и заводами в разных странах. Есть старые, но довольно много и современных.

Музейщики приютили сотни резиновых кошечек, собачек, мышей и львов, а также прочее, еще и потому, что видели потенциал - экспонаты можно будет использовать в разных тематических экспозициях.

Все, что получили в подарок от нарвитян в начале года, выставили на обозрение публики впервые.

Экспозицию, открывшуюся с начала декабря, уже успели посмотреть многие горожане и гости города. И почему бы в школьные каникулы не заглянуть в музей всей семьей? Зимняя выставка резиновых игрушек будет работать до конца февраля.

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