В начале 2022 года Силламяэский городской музей получил необычный подарок - более тысячи резиновых игрушек, которые четверть века собирала нарвитянка Любовь Яковлева. Из этой коллекции получилась необычная зимняя выставка.
Тысяча игрушек нашла приют в Силламяэском музее
Силламяэские музейщики стараются каждый год удивлять горожан в канун зимних праздников, всегда "припасут" какой-то сюрприз. Не разочаровали и нынче - где еще можно увидеть более тысячи резиновых игрушек, ни одна из которых не повторяется?
По словам сотрудника музея Елены Антушевой, им нередко предлагают разные коллекции, но так как места в хранилище маловато, принимают далеко не все, что приносят.
- Резиновые игрушки привезли родственники коллекционера, к сожалению, сама Любовь в 2015 году покинула этот мир, - рассказывает она. - Они сказали, что хотели бы не просто сохранить коллекцию, как память, но чтобы она приносила пользу другим людям.
Неизвестно, что побудило Любовь собирать именно резиновые игрушки, но музейщиков привлек именно материал, из которого они сделаны.
- Неординарный подход, - считает Елена Антушева. - Они разные по размерам, выпущенные разными фабриками и заводами в разных странах. Есть старые, но довольно много и современных.
Музейщики приютили сотни резиновых кошечек, собачек, мышей и львов, а также прочее, еще и потому, что видели потенциал - экспонаты можно будет использовать в разных тематических экспозициях.
Все, что получили в подарок от нарвитян в начале года, выставили на обозрение публики впервые.
Экспозицию, открывшуюся с начала декабря, уже успели посмотреть многие горожане и гости города. И почему бы в школьные каникулы не заглянуть в музей всей семьей? Зимняя выставка резиновых игрушек будет работать до конца февраля.