НАША ЕВРОПА ⟩ Первая крупная инвестиция фонда справедливого перехода: на создание завода магнитов в Нарве государство выделит почти 19 миллионов евро

- Приятно видеть, что всего через пару недель после одобрения плана справедливого перехода Еврокомиссии у нас имеется также первое решение о финансировании. Теперь можно с уверенностью сказать, что справедливый переход в Ида-Вирумаа начался на самом деле, - сказала министр госуправления Рийна Солман. - "Neo Performance Materials" является хорошим примером ожидаемых и имеющих надежное будущее инвестиций в Ида-Вирумаа.

- Наша команда верит в высокий потенциал Ида-Вирумаа и Нарвы - мы считаем ключевыми партнерами этой инвестиции все местные связанные с ней группы и с нетерпением ждем создания завода. Дополняя нашу деятельность на "NPM Silmet", являющемся единственным в Европе коммерчески работающим производством по извлечению редкоземельных металлов в промышленных масштабах, мы построим теперь первый подобный завод по производству постоянных магнитов из редкоземельных металлов, который станет важным звеном в цепочке поставок при производстве электрических транспортных средств и ветрогенераторов в Евросоюзе и Северной Америке, - сказал президент "Neo Performance Materials" Константин Караяннопулос.

Велик ли был интерес к 153 миллионам евро?

Рийна Солман. Фото: Olga Makina

- Интересовались активно. Но деньги еще не закончились. Мы хотели бы как можно скорее освоить эти средства, чтобы скорее появились результаты в виде новых предприятий и рабочих мест, - сказала министр госуправления Рийна Солман, отметив, что в ходе ходатайства неизбежны бюрократические процедуры, которые тоже требуют времени.

Мера фонда справедливого перехода с самым большим бюджетом в 153 миллиона евро "Поддержка инвестиций в предпринимательство", открывшаяся в августе этого года, направлена на осуществление крупномасштабных инвестиций, исходящих из принципов климатической нейтральности, а также помогающих разнообразить экономику Ида-Вирумаа и развивать новые производства с высокой добавленной стоимостью, создавая таким образом в уезде новые рабочие места и ценностные цепочки.

В рамках этой меры в период 2022-2026 годов намерены поддержать осуществление по меньшей мере 20 крупных проектов и создание 1000 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа. Максимальная сумма пособий зависит от общей стоимости проекта, вида деятельности и планируемого результата и в общем случае составит от 500 тысяч до 19 миллионов евро.