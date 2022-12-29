Действовавшее до сих пор в Эстонии в Силламяэ металлургическое предприятие "Neo Performance Materials" построит при поддержке фонда справедливого перехода в Нарве завод по производству магнитов вместе с центром науки и развития.
НАША ЕВРОПА ⟩ Первая крупная инвестиция фонда справедливого перехода: на создание завода магнитов в Нарве государство выделит почти 19 миллионов евро
Магниты производят из редкоземельных металлов и обработанных магнитов. Государство поддержит проект из фонда справедливого перехода суммой в 18,75 миллиона евро, "Neo Performance Materials" инвестирует со своей стороны 81,25 миллиона евро.
Член правления насчитывающего сейчас 425 работников ТОО "NPM Silmet" Райво Васну пояснил "Северному побережью", что количество рабочих мест на будущем заводе может достичь нескольких сотен, а более точное число зависит от того, насколько большим будет завод и каким окажется уровень его автоматизации. "Целью не является любой ценой создать очень много дешевых рабочих мест. С учетом ситуации на рынке рабочей силы, разумнее создавать более автоматизированное производство, где будет меньше рабочих мест, но работающие там люди будут зарабатывать больше", - сказал он, отметив, что на новом заводе, который должен быть готов к концу 2024 года, нужны будут люди, умеющие обращаться с машинами и оборудованием.
По словам Райво Васну, постоянные магниты применяются во всех бесщеточных двигателях, без которых нельзя собрать ни электромобили, ни ветрогенераторы. "В мире 95 процентов всех постоянных магнитов производится в Китае, - сказал он. - В то же время необходимый для изготовления этих магнитов неодим значительной частью поступает из Силламяэ".
Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван отметил, что содержащие редкоземельные металлы магниты являются ключевыми компонентами в технологии возобновляемой энергии, электротранспорте, носителях данных, бытовой электронике, медицинском оборудовании и роботике. Поскольку во всем мире нужно переходить на углеродно-нейтральную экономику, то прогнозируется большой рост спроса на такие магниты. "Пока еще в Евросоюзе не существует жизнеспособной цепочки поставок магнитов для удовлетворения более крупного спроса, нет и возможности повторного использования уже использованных магнитов. "Neo Performance Materials" создаст со своим заводом в Европе уникальные возможности, а также укрепит таким образом надежность цепочек поставок и нашу экономику", - сказал Ярван.
- Приятно видеть, что всего через пару недель после одобрения плана справедливого перехода Еврокомиссии у нас имеется также первое решение о финансировании. Теперь можно с уверенностью сказать, что справедливый переход в Ида-Вирумаа начался на самом деле, - сказала министр госуправления Рийна Солман. - "Neo Performance Materials" является хорошим примером ожидаемых и имеющих надежное будущее инвестиций в Ида-Вирумаа.
- Наша команда верит в высокий потенциал Ида-Вирумаа и Нарвы - мы считаем ключевыми партнерами этой инвестиции все местные связанные с ней группы и с нетерпением ждем создания завода. Дополняя нашу деятельность на "NPM Silmet", являющемся единственным в Европе коммерчески работающим производством по извлечению редкоземельных металлов в промышленных масштабах, мы построим теперь первый подобный завод по производству постоянных магнитов из редкоземельных металлов, который станет важным звеном в цепочке поставок при производстве электрических транспортных средств и ветрогенераторов в Евросоюзе и Северной Америке, - сказал президент "Neo Performance Materials" Константин Караяннопулос.
Велик ли был интерес к 153 миллионам евро?
- Интересовались активно. Но деньги еще не закончились. Мы хотели бы как можно скорее освоить эти средства, чтобы скорее появились результаты в виде новых предприятий и рабочих мест, - сказала министр госуправления Рийна Солман, отметив, что в ходе ходатайства неизбежны бюрократические процедуры, которые тоже требуют времени.
Мера фонда справедливого перехода с самым большим бюджетом в 153 миллиона евро "Поддержка инвестиций в предпринимательство", открывшаяся в августе этого года, направлена на осуществление крупномасштабных инвестиций, исходящих из принципов климатической нейтральности, а также помогающих разнообразить экономику Ида-Вирумаа и развивать новые производства с высокой добавленной стоимостью, создавая таким образом в уезде новые рабочие места и ценностные цепочки.
В рамках этой меры в период 2022-2026 годов намерены поддержать осуществление по меньшей мере 20 крупных проектов и создание 1000 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа. Максимальная сумма пособий зависит от общей стоимости проекта, вида деятельности и планируемого результата и в общем случае составит от 500 тысяч до 19 миллионов евро.
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