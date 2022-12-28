В следующем году можно будет получить новый документ в продуктовых магазинах

Выбрать Selver в качестве пункта выдачи документа можно уже сейчас. Первые клиенты уже воспользовались данной возможностью – получить документ можно спустя 30 дней после заполнения ходатайства, передает "Актуальная камера".

"В Selver можно будет получить все документы, которые выдает Департамент полиции и погранохраны: паспорт, ИД-карту, карту вида на жительство, паспорт иностранца, служебную книжку моряка и цифровые удостоверения личности", – сказала координатор бюро Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

С января получить документ можно в нескольких столичных магазинах Selver – Ярве, Мустакиви, Тонди, Пирита, а также в торговом центре Пярну.

"Поставщик услуги должен был провести подготовку для того, чтобы хранение документов было безопасным, так как у нас к этому пункту очень жесткие требования. Также нужно было проверить биографию работников, чтобы выдачей документов не занимались люди, которые в прошлом наказывались в уголовном порядке. Работники также должны были пройти обучение, чтобы знать, как правильно выдавать документы и устанавливать личность", – отметила Абрам.

"Наши инфопункты уже и так были оборудованы всеми мерами безопасности. Мы отвечали по требованиям к камерам и системам безопасности, поэтому в этом плане нам отдельно ничего не пришлось предпринимать. Техническими моментами занимается фирма Hansab. У нас будет отдельный компьютер, клавиатура, сейфы – все, чтобы мы могли гарантировать безопасность данных", – сказала завотделом внутреннего контроля Selver Катрин Кууск.

К апрелю к пунктам выдачи добавятся новые места – шесть из них будут находиться в Финляндии.

"Всего в Эстонии и Финляндии будет 50 пунктов выдачи документов. Пока у нас заключен договор с торговой сетью Selver. Магазины, в которых можно будет получать документы, разбросаны по всей Эстонии. Постепенно пункты выдачи начнут работать в каждом уезде страны и в больших городах – этого мы планируем добиться к апрелю", – сказал представитель компании Hansab Текс Вертманн.