В войне с памятниками полиции помогают видеокамеры

6 декабря Вируский уездный суд признал одну нарвитянку виновной в осквернении памяти умерших. 27 августа этого года бдительные граждане сообщили, что на лицевой части памятника павшим в Освободительной войне на кладбище Нарвского гарнизона в центре дубового венка нарисована буква Z красного цвета, а сзади - также красная буква V. Сами по себе буквы не запрещены, но в контексте событий они больше похожи на символы. Оба символа означают агрессию России против Украины, и по указанию Вируской окружной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело.