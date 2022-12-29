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В войне с памятниками полиции помогают видеокамеры

Эрик Калда
, журналист
В войне с памятниками полиции помогают видеокамеры
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Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви (слева) и старший прокурор Гюнтер Коовит говорят, что публичной демонстрации символов агрессии в регионе стало меньше, так как люди осведомлены о возможном наказании за это.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви (слева) и старший прокурор Гюнтер Коовит говорят, что публичной демонстрации символов агрессии в регионе стало меньше, так как люди осведомлены о возможном наказании за это. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Полиция использует для выявления связанных с памятниками провокаций и актов вандализма видеокамеры, которые устанавливаются в разных местах, исходя из оценки риска.

6 декабря Вируский уездный суд признал одну нарвитянку виновной в осквернении памяти умерших. 27 августа этого года бдительные граждане сообщили, что на лицевой части памятника павшим в Освободительной войне на кладбище Нарвского гарнизона в центре дубового венка нарисована буква Z красного цвета, а сзади - также красная буква V. Сами по себе буквы не запрещены, но в контексте событий они больше похожи на символы. Оба символа означают агрессию России против Украины, и по указанию Вируской окружной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело.

Деяние было записано

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