В заброшенных строениях рядом с Силламяэ случился пожар

Пассажир рейсового автобуса 13 мая около семи вечера позвонил по номеру 112 и сообщил, что видит горящий дом в деревне Сытке, что к югу от города Силламяэ. Отправившиеся по вызову спасатели уже издалека увидели поднимающийся черный дым.

На месте выяснилось, что горят заброшенный дом и гаражи.

За строениями спасатели обнаружили также травяной пожар и кострище, в котором еще тлели угли. Весь большой пожар был полностью потушен после восьми вечера.