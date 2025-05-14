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В заброшенных строениях рядом с Силламяэ случился пожар

Пострадавшие при пожаре гаражи в деревне Сытке.
Пострадавшие при пожаре гаражи в деревне Сытке. Фото: Ida päästekeskus

Дом, гаражи и трава рядом с ними горели на территории деревни Сытке, что в административных границах Нарва-Йыэсуу.​

Пассажир рейсового автобуса 13 мая около семи вечера позвонил по номеру 112 и сообщил, что видит горящий дом в деревне Сытке, что к югу от города Силламяэ. Отправившиеся по вызову спасатели уже издалека увидели поднимающийся черный дым.

На месте выяснилось, что горят заброшенный дом и гаражи.

За строениями спасатели обнаружили также травяной пожар и кострище, в котором еще тлели угли. Весь большой пожар был полностью потушен после восьми вечера.

Пострадавший дом горел уже и ранее, как отметили в Идаском спасательном центре.

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Ключевые слова

Нарва-Йыэсуу
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