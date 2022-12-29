Сельские народные дома приглашают на празднование Нового года

До 21 декабря билеты в Мяэтагузе стоили 8 евро, сейчас цена 10 евро.

30 декабря в Алутагузеской волости также состоится альтернативное празднование: отмечающее свое 130-летие Тудулиннаское общество песен и игр ждет людей в Тудулиннаском народном доме, где танцевальную музыку предложит ансамбль "Dolores", а ведущим вечера будет Аарне Пярн. Билет стоит 10 евро, для членов общества - 5 евро.

В Ийзакуском народном доме празднующие соберутся за столом 31 декабря. Весело проводить старый год и потанцевать поможет ансамбль "Expert". Кофе и чай на столе, остальные вкусности принесут сами участники. Билет в предварительной продаже стоит 8 евро, на месте - 10 евро.

В радостном ритме - в новый год

Жители Вока традиционно также устраивают новогодние вечера. На этот раз 30 декабря спортхолл станет праздничным залом. Музыку обеспечит "Rivo Rehe", танцевальные хиты выберет DJ AnnaSöötu. К столу можно принести закуски и напитки на свой вкус, но будет работать и кафе. Билет стоит 12 евро при покупке заранее, 15 евро на месте.

Руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк подтвердила, что такой сельский формат новогоднего вечера жизнеспособен, особенно в небольших местах. "Столики бронируют, и я думаю, что к нам придет около 70-100 человек".

В Люганузеском народном доме большой новогодний праздник состоится 31 декабря. Танцевальную музыку исполнит "PS Troika", билет стоит 25 евро.

- Для меня действительно большое удовольствие выступать на протяжении многих лет в клубе Люганузе, где когда-то, будучи школьниками, мы играли и на школьных, и на колхозных вечерах. Ансамбль "PS Troika" родился на ветрах перемен в 1987 году, и нынешние времена также полны "новизны", - сказал один из основателей группы музыкант Аллан Сарри, уроженец Люганузе.

Он добавил, что "PS Troika" хотел бы дать празднующим силы и оптимизм, чтобы оставаться здоровыми как община и "влить счастье" в еще лучший новый год.

- Судя по песне "Põdrakasvataja" с моим текстом и музыкой, наша музыка танцевальная и веселая, все песни, в том числе свежие каверы на иностранные песни, на эстонском языке. Сыграем также бальные танцы, если в зале найдутся умельцы, - пообещал Сарри.