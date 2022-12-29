В Вока, Люганузе, Мяэтагузе, Ийзаку и Тудулинна 30 и 31 декабря пройдут новогодние празднества. Традиционно участники накрывают стол сам; организатор позаботится о развлечениях.
Сельские народные дома приглашают на празднование Нового года
В конце года в календаре мероприятий Алутагузеской волости значатся аж три празднества. 30 декабря в Мяэтагузеском народном доме состоится новогодний вечер с участием ансамбля "Nukker Kukeke". Настроение создаст танцевальная труппа "Ciara" с кабаре-программой.
- Мы уже поставили больше столов, зал будет полон, - сказала координатор культурной работы Алутагузеского центра интересов Грете Хабакукк, по словам которой зал народного дома, не будучи слишком тесным, может вместить сто человек.
- Сначала мы были не слишком оптимистичны. Когда, например, в период коронавируса была вечеринка с участием "Apelsin" и мы думали, что она будет достаточно популярной, потому что в тот момент ограничения по "короне" исчезли, люди, очевидно, все еще боялись, и мероприятие прошло не совсем так, как мы ожидали. Поэтому трудно было предположить, насколько велик будет интерес людей к празднованию в конце года, но он был достаточно большим. Мы надеемся, что вирусы не сломят людей, - сказала Хабакукк.
Кафе обошлось бы дороже
Столы накрывают сами участники. "Мы думали попробовать кафе, но, во-первых, для людей вышло бы дороже, если кто-то приедет оказывать услугу. Во-вторых, уже много лет люди берут с собой еду, напитки и посуду по своему желанию. "Большинство приходят большой компанией, бронируют даже десятки столиков. Людям нравится танцевать, в первую очередь поэтому и приходят", - считает Хабакукк.
Группу для новогодней вечеринки надо бронировать заблаговременно, за несколько месяцев. "Nukker Kukeke" уже был в Мяэтагузе и произвел действительно хорошее впечатление. Диапазон цен у бендов разный, и порой это становится решающим фактором, чтобы было хорошее соотношение цены и качества, и людей не отпугнула цена билета", - сказала Хабакукк.
До 21 декабря билеты в Мяэтагузе стоили 8 евро, сейчас цена 10 евро.
30 декабря в Алутагузеской волости также состоится альтернативное празднование: отмечающее свое 130-летие Тудулиннаское общество песен и игр ждет людей в Тудулиннаском народном доме, где танцевальную музыку предложит ансамбль "Dolores", а ведущим вечера будет Аарне Пярн. Билет стоит 10 евро, для членов общества - 5 евро.
В Ийзакуском народном доме празднующие соберутся за столом 31 декабря. Весело проводить старый год и потанцевать поможет ансамбль "Expert". Кофе и чай на столе, остальные вкусности принесут сами участники. Билет в предварительной продаже стоит 8 евро, на месте - 10 евро.
В радостном ритме - в новый год
Жители Вока традиционно также устраивают новогодние вечера. На этот раз 30 декабря спортхолл станет праздничным залом. Музыку обеспечит "Rivo Rehe", танцевальные хиты выберет DJ AnnaSöötu. К столу можно принести закуски и напитки на свой вкус, но будет работать и кафе. Билет стоит 12 евро при покупке заранее, 15 евро на месте.
Руководитель по культуре Тойлаской волости Кайса Пукк подтвердила, что такой сельский формат новогоднего вечера жизнеспособен, особенно в небольших местах. "Столики бронируют, и я думаю, что к нам придет около 70-100 человек".
В Люганузеском народном доме большой новогодний праздник состоится 31 декабря. Танцевальную музыку исполнит "PS Troika", билет стоит 25 евро.
- Для меня действительно большое удовольствие выступать на протяжении многих лет в клубе Люганузе, где когда-то, будучи школьниками, мы играли и на школьных, и на колхозных вечерах. Ансамбль "PS Troika" родился на ветрах перемен в 1987 году, и нынешние времена также полны "новизны", - сказал один из основателей группы музыкант Аллан Сарри, уроженец Люганузе.
Он добавил, что "PS Troika" хотел бы дать празднующим силы и оптимизм, чтобы оставаться здоровыми как община и "влить счастье" в еще лучший новый год.
- Судя по песне "Põdrakasvataja" с моим текстом и музыкой, наша музыка танцевальная и веселая, все песни, в том числе свежие каверы на иностранные песни, на эстонском языке. Сыграем также бальные танцы, если в зале найдутся умельцы, - пообещал Сарри.
По словам руководителя Люганузеского центра культуры Вирье Хярм, к утру среды для участия в вечеринке зарегистрировались 90 человек; зал может вместить около ста человек.