Молодежь поделилась теплом со стариками

Акция "Поделись теплом" проходит в конце года - Кохтла-Ярвеский молодежный центр собирает подарки для жильцов домов по уходу. Подготовка начинается намного раньше - уже с начала года ребята и работники центра берут в руки шерстяные нитки, спицы или крючки и в свободные минуты вяжут теплые носки или тапочки, которыми пополняют рождественские подарки для подопечных домов ветеранов.

- Впервые собрали такие подарки четыре года назад и, увидев, насколько радуются им старики, а главное, что им очень нужны теплые вещи, решили, что акция станет традиционной, - сказала директор молодежного центра Алиса Линтер. - Приятно, что теперь к нам присоединятся и многие другие люди - приносят не только свои изделия, но и специально покупают, причем не только носки и тапки, но также мягкие сладости, чай и другие вкусности, которые могут порадовать пожилых людей. В акции участвуют не только кохтлаярвесцы, в декабре мы получаем посылки от добрых людей из других городов страны - откликаются на наш призыв в социальных сетях.