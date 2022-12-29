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Молодежь поделилась теплом со стариками

Ирина Кивисельг
, журналист
Молодежь поделилась теплом со стариками
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Почти весь декабрь под елкой в молодежном центре собирали подарки для подопечных.
Почти весь декабрь под елкой в молодежном центре собирали подарки для подопечных. Фото: Kohtla-Järve noortekeskus

В канун Рождества делегация из Кохтла-Ярвеского молодежного центра навестила кохтла-ярвеский пансионат "Paide", передав его жильцам теплые подарки - в течение года ребята и работники центра вязали шерстяные носки и тапочки.

Акция "Поделись теплом" проходит в конце года - Кохтла-Ярвеский молодежный центр собирает подарки для жильцов домов по уходу. Подготовка начинается намного раньше - уже с начала года ребята и работники центра берут в руки шерстяные нитки, спицы или крючки и в свободные минуты вяжут теплые носки или тапочки, которыми пополняют рождественские подарки для подопечных домов ветеранов.

- Впервые собрали такие подарки четыре года назад и, увидев, насколько радуются им старики, а главное, что им очень нужны теплые вещи, решили, что акция станет традиционной, - сказала директор молодежного центра Алиса Линтер. - Приятно, что теперь к нам присоединятся и многие другие люди - приносят не только свои изделия, но и специально покупают, причем не только носки и тапки, но также мягкие сладости, чай и другие вкусности, которые могут порадовать пожилых людей. В акции участвуют не только кохтлаярвесцы, в декабре мы получаем посылки от добрых людей из других городов страны - откликаются на наш призыв в социальных сетях.

К теплой акции молодежного центра присоединились скауты из оруского клуба, которыми руководят Петр Дзюба и Катрин Леон. Они привезли в молодежный центр более двух десятков уже сформированных индивидуальных подарков.

- Адресатами становятся подопечные разных домов по уходу, в регионе их немало, - подчеркнула Алиса Линтер. - Мы стараемся согреть их своим теплом, а их искренняя радость и эмоции согревают наши сердца. Поэтому будем продолжать.

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