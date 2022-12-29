АО "Hoolekandeteenused" почти за десять миллионов евро создало в Ида-Вирумаа новые дома для людей с особыми психическими потребностями. Последним был готов пятиквартирный дом в Нарве, куда в январе переедут 30 человек.
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Почти двести человек с психическими заболеваниями обрели новый дом
Почти двести человек с психическими заболеваниями обрели новый дом
По словам Татьяны Пацановской, руководителя коллектива АО "Hoolekandeteenused", распорядок жизни в доме на улице Сепа в Нарве будет максимально приближен к устройству жизни в обычном доме.
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