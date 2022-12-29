Почти двести человек с психическими заболеваниями обрели новый дом

- В каждой квартире будет по шесть человек. Мне очень нравится, что в квартире есть просторная кухня-гостиная, в которой достаточно места для совместной деятельности, и у каждого жильца будет своя спальня, где он сможет побыть один. У нас нет ни поваров, ни уборщиц, все будем делать сами, как и в обычном доме.