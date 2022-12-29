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Почти двести человек с психическими заболеваниями обрели новый дом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Почти двести человек с психическими заболеваниями обрели новый дом
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АО "Hoolekandeteenused" последним завершило строительство пятиквартирного дома в Нарве, куда в январе переедут 30 человек. Как и в его сестре-близнеце на улице Пяйкезе в Раквере, здесь также пять квартир, три этажа и лифт. Основное отличие заключается во внешнем виде домов. В то время как дом в Раквере - солнечно-желтый, дом в Нарве - серо-бело-пестрый.
АО "Hoolekandeteenused" последним завершило строительство пятиквартирного дома в Нарве, куда в январе переедут 30 человек. Как и в его сестре-близнеце на улице Пяйкезе в Раквере, здесь также пять квартир, три этажа и лифт. Основное отличие заключается во внешнем виде домов. В то время как дом в Раквере - солнечно-желтый, дом в Нарве - серо-бело-пестрый. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

АО "Hoolekandeteenused" почти за десять миллионов евро создало в Ида-Вирумаа новые дома для людей с особыми психическими потребностями. Последним был готов пятиквартирный дом в Нарве, куда в январе переедут 30 человек.

По словам Татьяны Пацановской, руководителя коллектива АО "Hoolekandeteenused", распорядок жизни в доме на улице Сепа в Нарве будет максимально приближен к устройству жизни в обычном доме.

- В каждой квартире будет по шесть человек. Мне очень нравится, что в квартире есть просторная кухня-гостиная, в которой достаточно места для совместной деятельности, и у каждого жильца будет своя спальня, где он сможет побыть один. У нас нет ни поваров, ни уборщиц, все будем делать сами, как и в обычном доме.

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