В течение десяти лет АО "Hoolekandeteenused" закрывало большие дома попечения по всей Эстонии и строило небольшие и более уютные жилые дома, возвращая людей с особыми психическими потребностями в свой родной край и к своим близким.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ У страха глаза велики
В некоторых местах жители сторонились своих новых соседей, видя в них угрозу. Время показало, что предрассудки часто не соответствуют действительности. Точно так же когда-то опасались Вируской тюрьмы, но преступность из-за этого не выросла.
У недавно построенного квартирного дома на улице Сепа в Нарве тоже было непростое начало. Почти три года назад даже городская власть разделяла мнение, что такие заведения должны быть не в черте города, а где-то "спрятаны". Канцлер права Юлле Мадизе подвергла резкой критике народный опрос, в ходе которого горуправа интересовалась, где можно было бы разрешить проживать людям с особыми потребностями.
Канцлер права напомнила, что право на свободное передвижение имеют и люди с особыми психическими потребностями, которые не представляют опасности ни для себя, ни для окружающих, но нуждаются в поддержке в повседневных делах. Она напомнила, что ребенок с особыми психическими потребностями может родиться в любой семье и у каждого могут развиться особые психические потребности в течение жизни из-за болезни или травмы.
У общества было время привыкнуть к мысли, что люди с особыми потребностями хотят жить как можно более нормальной жизнью. В большом доме попечения не было необходимости самим готовить и стирать. В домах нового типа людям возвратили ответственность за умение справляться в повседневной жизни в пределах своих возможностей, и они могут чувствовать себя достойными членами общины.