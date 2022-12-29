ПЕРЕДОВИЦА ⟩ У страха глаза велики

В некоторых местах жители сторонились своих новых соседей, видя в них угрозу. Время показало, что предрассудки часто не соответствуют действительности. Точно так же когда-то опасались Вируской тюрьмы, но преступность из-за этого не выросла.

У недавно построенного квартирного дома на улице Сепа в Нарве тоже было непростое начало. Почти три года назад даже городская власть разделяла мнение, что такие заведения должны быть не в черте города, а где-то "спрятаны". Канцлер права Юлле Мадизе подвергла резкой критике народный опрос, в ходе которого горуправа интересовалась, где можно было бы разрешить проживать людям с особыми потребностями.

Канцлер права напомнила, что право на свободное передвижение имеют и люди с особыми психическими потребностями, которые не представляют опасности ни для себя, ни для окружающих, но нуждаются в поддержке в повседневных делах. Она напомнила, что ребенок с особыми психическими потребностями может родиться в любой семье и у каждого могут развиться особые психические потребности в течение жизни из-за болезни или травмы.