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На Аувереской электростанции проводится "операция по удалению аппендикса"

Эрик Гамзеев
, журналист
На Аувереской электростанции проводится "операция по удалению аппендикса"
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Место, куда обычно не добраться: в "чреве" Аувереской электростанции, или в теплообменнике, извивается несколько десятков километров труб. Румынские сварщики ремонтируют сейчас внутри теплообменника треснувшие куски трубы.
Место, куда обычно не добраться: в "чреве" Аувереской электростанции, или в теплообменнике, извивается несколько десятков километров труб. Румынские сварщики ремонтируют сейчас внутри теплообменника треснувшие куски трубы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У новейшей в Эстонии крупной Аувереской электростанции, то и дело хворающей, говоря медицинским языком, случился аппендицит, который прибывшие из Румынии "хирурги", то бишь сварщики, пытаются прооперировать в ее чреве, чтобы с 7 января станция могла снова производить электроэнергию.

Гвоздем в гроб Аувереской электростанции стоимостью свыше 600 миллионов евро стали теплообменники. Это устройства для передачи тепла из среды с более высокой температурой в среду с более низкой температурой.

На Аувереской станции стоят эти обшитые металлом контейнеры высотой почти 15 метров, внутри которых извивается несколько десятков километров труб, т.е. это как кишечник в брюшной полости.

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