У новейшей в Эстонии крупной Аувереской электростанции, то и дело хворающей, говоря медицинским языком, случился аппендицит, который прибывшие из Румынии "хирурги", то бишь сварщики, пытаются прооперировать в ее чреве, чтобы с 7 января станция могла снова производить электроэнергию.
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На Аувереской электростанции проводится "операция по удалению аппендикса"
На Аувереской электростанции проводится "операция по удалению аппендикса"
Гвоздем в гроб Аувереской электростанции стоимостью свыше 600 миллионов евро стали теплообменники. Это устройства для передачи тепла из среды с более высокой температурой в среду с более низкой температурой.