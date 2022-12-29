На Аувереской электростанции проводится "операция по удалению аппендикса"

Место, куда обычно не добраться: в "чреве" Аувереской электростанции, или в теплообменнике, извивается несколько десятков километров труб. Румынские сварщики ремонтируют сейчас внутри теплообменника треснувшие куски трубы.

У новейшей в Эстонии крупной Аувереской электростанции, то и дело хворающей, говоря медицинским языком, случился аппендицит, который прибывшие из Румынии "хирурги", то бишь сварщики, пытаются прооперировать в ее чреве, чтобы с 7 января станция могла снова производить электроэнергию.