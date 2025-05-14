Проектирование и строительство нового корпуса Нарвской больницы завершатся за три года

Как сообщили в Нарвской больнице, ее будущий новый корпус предложит расширенные диагностические возможности - в том числе оборудование для МРТ и множество других современных технологий.

В новое четырехэтажное здание переедут клиника радиологии, функциональная диагностика, клиника внутренних болезней с детским и инфекционным отделениями, больничная аптека с центром приготовления препаратов для лечения онкологических заболеваний, а также кухонный блок. Также там разместятся кабинеты приема пациентов с хроническими заболеваниями, и в сотрудничестве с Клиникой Тартуского университета откроется центр химиотерапии для онкологических больных.​​

Обещано, что эскизный проект нового корпуса Нарвской больницы будет готов уже в 2025 году, а проектировочные работы стоимостью 958 тысяч евро завершатся к годовщине Эстонской Республики в следующем году.

В Нарвской больнице также сообщили, что уже начата подготовка к поиску строительной компании, чтобы приступить к работам в первом квартале 2026 года. Как предполагается, новый корпус будет готов к 2028 году.

Стоимость строительства и оснащения нового здания медицинской техникой составит около 20 миллионов евро.

Основную часть финансирования проектирования и строительства обеспечивает Европейский фонд регионального развития, пятую часть инвестиций покрывает Эстонская Республика, а Нарвская больница вносит одну десятую.

- С завершением строительства нового лечебного корпуса больничный городок Нарвы станет современным центром здоровья, - комментирует член правления Нарвской больницы Юллар Ланно. - Сегодня, когда уровень зарплат врачей по всей Эстонии достаточно высок, именно комфортные и современные условия работы играют ключевую роль в решении специалистов приехать на работу в Нарву.