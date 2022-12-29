В Силламяэ спасатели вынесли из горящей квартиры мужчину

Когда прибыли спасатели, внешних признаков возгорания не было, на стук в дверь квартиры и в окно 3-го этажа никто не отвечал. У спасателей были основания полагать, что в квартире есть люди.

После того, как задымление начало распространяться в подъезде, спасатели сами открыли дверь квартиры и обнаружили возгорание в жилой комнате квартиры и спасатели вынесли из квартиры пострадавшего мужчину, которого передали скорая помощь. Пострадавший был доставлен в больницу.

Из-за большого распространения дыма были проверены верхние квартиры лестничной клетки, жильцов в них не было.

Пожар был потушен в 16:37.

Возгорание произошло в спальне квартиры. Быстрому распространению огня и образованию дыма способствовала отделка потолка полистирольной плиткой во всей квартире. Причины возгорания выясняются.