Чт, 29.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Умер Эдгар Сависаар

Эрик Калда
Умер Эдгар Сависаар
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эдгар Сависаар.
Эдгар Сависаар. Фото: Sander Ilvest

По данным Postimees сегодня в возрасте 72 лет скончался бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар.

Сависаар скончался днем ​​в Ида-Таллиннской центральной больнице.

Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком, одним из основателей Народного фронта, премьер-министром переходного правительства в период восстановления независимости в 1990-1992 годах и многолетним председателем Центристской партии.

Во вторую субботу октября стало известно, что Сависаар, отметивший в мае этого года свое 72-летие, какое-то время отсутствовал в социальных сетях из-за проблем со здоровьем.

8 октября он написал на своей стене: «Дорогие друзья! Вы, наверное, заметили, что меня не было здесь какое-то время. У меня ухудшаются проблемы со здоровьем».

Сависаар долго не жаловался на свои заботы, но тут же упомянул о более светлой стороне вопроса: «К счастью, мне удалось немного насладиться прекрасной осенью на хуторе Хундисильма».

В публикацию он добавил несколько красивых осенних снимков.

Эта публикация стала последней на его странице.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх