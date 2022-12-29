Умер Эдгар Сависаар

Сависаар скончался днем ​​в Ида-Таллиннской центральной больнице.

Эдгар Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком, одним из основателей Народного фронта, премьер-министром переходного правительства в период восстановления независимости в 1990-1992 годах и многолетним председателем Центристской партии.

Во вторую субботу октября стало известно, что Сависаар, отметивший в мае этого года свое 72-летие, какое-то время отсутствовал в социальных сетях из-за проблем со здоровьем.

8 октября он написал на своей стене: «Дорогие друзья! Вы, наверное, заметили, что меня не было здесь какое-то время. У меня ухудшаются проблемы со здоровьем».

Сависаар долго не жаловался на свои заботы, но тут же упомянул о более светлой стороне вопроса: «К счастью, мне удалось немного насладиться прекрасной осенью на хуторе Хундисильма».

В публикацию он добавил несколько красивых осенних снимков.