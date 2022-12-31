Анвар Самост: Год был действительно переломным

С чего начать? С будущего? В нынешнем году окончательно был нарушен принцип сбалансированности госбюджета, десятки лет служивший Эстонии. Хотя нарушаться он начал, по сути, уже несколько лет назад со взятием займов во время коронаограничений, именно 2022 год принес с собой кажущийся необратимым отказ от этого принципа - по иронии судьбы, под руководством Партии реформ. В качестве иллюстрации тут уместна картина ежегодной презентации госбюджета министром финансов, впервые начавшейся не с демонстрации слайда, описывающего цели баланса.

Для Партии реформ речь шла о части сделки, благодаря которой удалось сформировать новую коалицию после исключения Центристской партии из правительства и последовавшего затем короткого и вызвавшего вопросы периода единовластия. "Isamaa" успел включить в коалиционное соглашение свои последние не выполненные до сих пор предвыборные обещания, да и проснувшаяся с опозданием СДПЭ в итоге не прогадала - они не только вошли в правительство в последней пятой части цикла правления, но и записали на свой счет затратную попечительскую реформу.