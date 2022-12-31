При подведении итогов года вопросом чаще всего становилось, как же выбрать достаточное количество моментов, которые действительно были важными. В конце 2022 года такой проблемы, конечно, не возникает - и не только из-за начатой Россией 24 февраля захватнической войны против Украины.
Анвар Самост: Год был действительно переломным
С чего начать? С будущего? В нынешнем году окончательно был нарушен принцип сбалансированности госбюджета, десятки лет служивший Эстонии. Хотя нарушаться он начал, по сути, уже несколько лет назад со взятием займов во время коронаограничений, именно 2022 год принес с собой кажущийся необратимым отказ от этого принципа - по иронии судьбы, под руководством Партии реформ. В качестве иллюстрации тут уместна картина ежегодной презентации госбюджета министром финансов, впервые начавшейся не с демонстрации слайда, описывающего цели баланса.
Для Партии реформ речь шла о части сделки, благодаря которой удалось сформировать новую коалицию после исключения Центристской партии из правительства и последовавшего затем короткого и вызвавшего вопросы периода единовластия. "Isamaa" успел включить в коалиционное соглашение свои последние не выполненные до сих пор предвыборные обещания, да и проснувшаяся с опозданием СДПЭ в итоге не прогадала - они не только вошли в правительство в последней пятой части цикла правления, но и записали на свой счет затратную попечительскую реформу.
В действительности возможность изменить финансовую политику появилась еще десять лет назад, когда после вхождения в еврозону изменилась вся действовавшая в Эстонии 20 лет денежная политика. Примерно в тот же период активизировалась невиданная прежде политика центробанков по предложению денег и нулевых интрессов, которая закончилась тоже именно нынче - причем эстонские политики не осмелились или не сообразили воспользоваться временно открывшимся окном возможностей хотя бы для того, чтобы построить четырехполосные шоссе.
Теперь же впереди нас ждет покрытие текущих расходов бюджета дорогими займовыми деньгами и в итоге повышение налогов. Запомним этот момент 2022 года.
Напоминающий о начале 1990-х годов 20-процентный рост потребительских цен тоже является последствием долгого периода невероятно активного печатания денег центробанками. Не верится, что влияние гигантской денежной массы "утихнет" за год-два. Борьба центробанков с ростом цен путем повышения интрессов может привести к трудному периоду, когда высокими окажутся как процентные ставки, так и инфляция.
"Несмотря на пару сбоев, эстонские чиновники под управлением полиции справились с приемом, размещением и адаптацией беженцев настолько хорошо, что многие даже не заметили больших перемен".
Анвар Самост, журналист
Возвращаясь к войне в Украине, надо отметить две важные вещи, которые у Эстонии получились хорошо.
Решение оказать Украине еще до нападения России значительную вооруженную помощь помогло Украине защитить себя в первые месяцы войны, однако для Эстонии гораздо более важной стала реакция западных стран на войну, придавшая Эстонии такое влияние в области политики безопасности, какого у нее не было никогда прежде.
Отдельным успехом стало удостоившееся поначалу критики решение обнародовать нежелание Финляндии и особенно Германии одобрить отправку в Украину полученных через них гаубиц. Привлекший внимание общественности отказ значительно ускорил изменение политики Германии в отношении России. Может, следует и впредь проявлять смелось во внешней политике и во весь голос говорить неприятную правду?
Во-вторых, Эстония правильно поступила, приняв украинских военных беженцев. В нашей стране теперь находятся десятки тысяч беженцев, что в десятки раз больше, чем кто-либо мог посчитать реальным. Несмотря на пару сбоев, эстонские чиновники под управлением полиции справились с приемом, размещением и адаптацией беженцев настолько хорошо, что многие даже не заметили больших перемен. Это достижение свидетельствует также о том, что мы являемся богатым государством благосостояния с функционирующей бюрократией - примерно таким, каким была Швеция несколько десятилетий назад.
Война заставила позабыть и о том обстоятельстве, что в начале года в Эстонии действовали строгие ограничения. Входя в магазин, мы вынуждены были надевать маску, а в кафе и спортзале - предъявлять справку о прививке, что делило людей надвое. Лишь сейчас до вынесения приговора дошло первое судебное дело, начатое против ограничений.
Вопросов об обоснованности и пропорциональности введенных правительством ограничений особо не задают, хотя, конечно, и могли бы, ведь то, с какой легкостью они устанавливались, должно встревожить каждого. Ничего не слышно также о плане провести аудит управления большими больницами и всей системой здравоохранения в период кризиса, чтобы в будущем не повторить ошибки, которые оставили тяжелый след на свободе абсолютно всех.