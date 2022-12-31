ДРУЖИННИК ⟩ Перед Рождеством Йыхви отправил в Украину очередную партию помощи

Организовавший сбор помощи член правления Алутагузеской дружины Калев Наур сказал, что одним из самых крупногабаритных предметов, отправившихся в дорогу, стал приобретенный волостным управлением электрогенератор. Кроме того, местные жители принесли рабочий инструмент, необходимый для изготовления обогревателей. Алутагузеская дружина поделилась перчатками, носками и резиновыми костюмами из своих запасов.

...и различный рабочий инструмент для изготовления обогревателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Калев Наур, постоянно поддерживающий связь с людьми из расположенного в Винницкой области города Липовец, сказал, что груз был укомплектован в соответствии с поступившими оттуда пожеланиями. В ситуации, когда фашистская Россия последовательно занимается уничтожением энергосистемы Украины, садистски мечтая о том, как тамошние мирные жители будут страдать от холода, на пользу будет любая помощь, помогающая производить энергию и тепло. "В Липовце очень активно занимаются производством печей типа булерьян, каковых требуется огромное количество. Чем больше у них будет под рукой соответствующих рабочих инструментов, тем больше печек и тем быстрее они смогут делать", - сказал Наур.

По его словам, украинским силам обороны пригодятся также отправленные Алутагузеской дружиной перчатки, носки и резиновые костюмы. "В свое время мы получили их от Швеции, но не использовали. В условиях раскисшей местности в Украине, где идут бои, они наверняка нужны сейчас больше, чем нам", - отметил он.

Хотя линия фронта не доходит до Винницкой области, этот регион тоже пострадал от российских ракетных обстрелов. "Многие тамошние люди защищают свою родину на фронте. К сожалению, некоторые заплатили за это своей жизнью, и похороны героев проходили также в Липовце, - сказал Наур. - Но общение с этими людьми убедило, что жестокие действия России только увеличивают их желание защитить свою родину, а также еще больше укрепило веру в то, что рано или поздно будет одержана победа над этим злобным и подлым врагом. Никаких пораженческих настроений нет".