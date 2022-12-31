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ДРУЖИННИК ⟩ Эркки Карукс: большим вызовом наступающего года станут учения, связанные с усилением территориальной защиты

Эркки Карукс
, командир Алутагузеской дружины Кайтселийта
Эркки Карукс: большим вызовом наступающего года станут учения, связанные с усилением территориальной защиты
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Эркки Карукс, командир Алутагузеской дружины Кайтселийта
Эркки Карукс, командир Алутагузеской дружины Кайтселийта Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Дорогие кайтселийтчики!

2022 год подходит к концу, и это был год самоанализа и принятия решений. В начале этого года, в тот самый день, когда мы праздновали годовщину Эстонской Республики, наше соседнее государство начало полномасштабную войну против Украины, и это побудило многих эстоноземельцев присоединиться к "Кайтселийту".

Уходящий год наверняка запомнится масштабными учениями "Põhjakonn", "Kilp" и "Okas", а также небольшими учениями и другими мероприятиями дружины. Время, проведенное вместе, и приобретенные навыки дают уверенность в том, что мы справимся.

В 2023 году нас ждет следующее большое испытание - учения, связанные с усилением территориальной защиты. Я надеюсь на ваше активное участие в учениях, дорогие кайтселийтчики Алутагузе. Каждый боец на счету!

Я благодарю всех вас, кто внес свой вклад в развитие "Кайтселийта" и государственной обороны.

Желаю всем счастливого завершения старого года и деятельного нового года!

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