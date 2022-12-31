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Дизайном футболок тойлаские гимназисты показали, что их волнует

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Дизайном футболок тойлаские гимназисты показали, что их волнует
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Элизабет Симониш, Эрена Козлова и Хелерийн Караск смоделировали футболку с очень четким посылом: девушка, читающая книгу о вымерших животных, а в речевом пузыре изображены животные, которые сейчас пока существуют, но в будущем могут исчезнуть. "Футболка с очень сильным дизайном, я бы сразу ее надел", - подтвердил Юку-Калле Райд.
Элизабет Симониш, Эрена Козлова и Хелерийн Караск смоделировали футболку с очень четким посылом: девушка, читающая книгу о вымерших животных, а в речевом пузыре изображены животные, которые сейчас пока существуют, но в будущем могут исчезнуть. "Футболка с очень сильным дизайном, я бы сразу ее надел", - подтвердил Юку-Калле Райд. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Журналист и поэт Юку-Калле Райд, продающий в поддержку Украины авторские футболки, нашел среди гимназистов Тойла и Йыхви своих потенциальных конкурентов. Он даже готов носить некоторые футболки, смоделированные молодыми людьми.

- Среди них, надо признать, есть такие молодцы! Умные, интересные и талантливые ребята, - прокомментировал журналист и поэт Юку-Калле Райд после презентации дизайнерских футболок учащихся Тойлаской гимназии.

- Посредственных работ пока не было, - продолжил Юку-Калле Райд на волне похвалы, когда спустя несколько недель учащиеся 11-го класса Йыхвиской гимназии представили свои работы.

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