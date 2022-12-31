Журналист и поэт Юку-Калле Райд, продающий в поддержку Украины авторские футболки, нашел среди гимназистов Тойла и Йыхви своих потенциальных конкурентов. Он даже готов носить некоторые футболки, смоделированные молодыми людьми.
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Дизайном футболок тойлаские гимназисты показали, что их волнует
Дизайном футболок тойлаские гимназисты показали, что их волнует
- Среди них, надо признать, есть такие молодцы! Умные, интересные и талантливые ребята, - прокомментировал журналист и поэт Юку-Калле Райд после презентации дизайнерских футболок учащихся Тойлаской гимназии.