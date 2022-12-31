Дизайном футболок тойлаские гимназисты показали, что их волнует

Элизабет Симониш, Эрена Козлова и Хелерийн Караск смоделировали футболку с очень четким посылом: девушка, читающая книгу о вымерших животных, а в речевом пузыре изображены животные, которые сейчас пока существуют, но в будущем могут исчезнуть. "Футболка с очень сильным дизайном, я бы сразу ее надел", - подтвердил Юку-Калле Райд.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik