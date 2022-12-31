Кати и Лассе Аландер живут в Йыхви, но когда-то "перебрались" на семь лет в Болгарию и на четыре года в Гондурас. Эстонско-финская смешанная пара и впредь открыта для приключений.

- На самом деле у меня нет корней в Ида-Вирумаа, но моя бабушка с острова Сааремаа когда-то была направлена сюда на работу. Она работала врачом на шахте в Кохтла-Нымме, на скорой помощи в Кохтла-Ярве и в Тудулиннаской амбулатории, пока, выйдя на пенсию, не переехала обратно на Сааремаа, - рассказала Кати, поселившаяся в Йыхви в 2001 году, когда подруга, переехавшая из Тарту в Ида-Вирумаа, пригласила ее жить в одной квартире с ней.