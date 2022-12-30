С января расширится список лекарств, финансируемых Кассой здоровья

Наступающий год принесет положительные изменения и в возможностях лечения меланомы – в качестве новой лекарственной услуги в перечень больничных лекарств будет добавлена комбинированная иммунотерапия ипилимумабом и ниволумабом.

Кроме того, в новом году произойдет важное изменение в нутритивной терапии, поскольку Касса здоровья начнет финансировать препараты для перорального лечебного питания. «Первоначально финансирование станет возможно для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника. «В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний льготная ставка составляет 75%, за исключением случаев, когда эти пациенты госпитализированы, потому что в больнице препараты для перорального питания доступны бесплатно и для данных пациентов», - пояснила Рейман.

Поскольку принципы лечения и понимание болезней со временем меняются и постепенно растет удобство использования пациентом лекарственных форм, Касса здоровья уже несколько лет работает над переводом формы компенсации биологических лекарственных препаратов из больниц в сферу рецептурных лекарств, которые можно будет купить в аптеке. Мы также занимаемся и упрощением условий выписывания рецептов для таких лекарств. Цель изменений — сделать эти лекарства более доступными для пациентов, и некоторые из обновлений будут внедрены с нового года.

По словам Рейман, прошлый год также был очень продуктивным с точки зрения переговоров о ценах на лекарства — в новом году станут доступны многие новые лекарства и варианты лечения, которые будут способствовать улучшению качества жизни людей. «Одной из ежегодных задач экспертов Касса здоровья является достижение более выгодной цены лекарств путем переговоров, потому что производители лекарств сначала запрашивают слишком высокие цены на лекарства, которые нам трудно акцептировать, учитывая возможности нашего бюджета лекарств медицинского страхования».