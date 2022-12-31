ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий?
Чем запомнился год уходящий?
Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий ЩУРА:
- Год в творческом плане можно назвать очень хорошим - после двухлетнего перерыва можно было снова активно трудиться: открылись концертные залы, были насыщенные программы и, главное, возвращались слушатели и зрители. Мы много работали, у оркестра год получился насыщенный и интересный. Наиболее ярким событием назову участие нашего коллектива в Нарвских Днях оперы, в частности, в опере-оратории Игоря Стравинского "Царь Эдип" вместе с Эстонским национальным мужским хором и солистами Латвийской оперы. Это была трудная, очень серьезная, но в то же время увлекательная работа.
Рад, что продолжает жить фестиваль Мравинского, что вместе с Кохтла-Ярве второй раз провели "Музыку на воде" в народном парке - это значит, что родилась красивая традиция. Хочется сохранить то, что прижилось, и чтобы хорошие начинания продолжались. К сожалению, часто это зависит не от наших желаний, а от денег, поэтому о будущих планах говорить сложно. Мечты есть, идеи тоже. Когда города распределят свой бюджет, станет ясно, что сможем осуществить.
Невозможно не отметить события, начавшиеся на Украине 24 февраля. Война - это всегда ужасно, неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Очень переживаю за людей - и когда в мои молодые годы военные действия проходили во Вьетнаме, потом в Сирии, Ираке, теперь на Украине... Если где-то что-то происходит, значит, это кому-то нужно. Моя позиция: все вопросы должны решать политики. Если начинаются войны, значит, те, кто занимаются политикой, выполняют свою работу плохо.
Руководитель Ида-Вируского центра предпринимательства (IVEK) Пилле СЁЭТ:
- Я бы назвала уходящий год другим. Он принес всем нам много разных событий. Он не был плохой, скорее быстрый и рабочий. Перечислять конкретные результаты рано, итоги обычно подводим в январе. Но уже сейчас могу сказать, что наш коллектив вырос. Удается успешно развивать три сети - образовательную, предпринимательскую и туристическую. Благодаря целенаправленным действиям об Ида-Вирумаа узнали далеко за пределами региона.
Радует открытие школы kood/Jõhvi, что создает прекрасную возможность развития предпринимательской деятельности в будущем. Приобретенные там навыки создадут стартовые возможности для развития предпринимательства и создания современных инфо- и коммуникационных технологий в уезде с традиционно сильной промышленностью.
Успешно продвигается создание творческого кластера - в уезде есть профессионалы, уже являющиеся успешными предпринимателями в своей области, подтягиваются и новички.
Наверное, как у всех, лейтмотив уходящего года - события на Украине, начавшиеся 24 февраля. Думаю, что эта война повлияла и на развивающийся творческий кластер: людей, которые думали, что предпринимательство - это их выбор, обращалось за консультациями меньше, чем могло бы быть.
Происходящие события заставили также больше говорить о европейских ценностях и о том, что происходит в мире.
В целом год был неплохой, но теперь ждем справедливого перехода, открытия денежных потоков, которые помогут реализовать предпринимательские идеи, нацеленные на развитие региона.
Директор Силламяэской музыкальной школы, директор Силламяэского центра культуры, пианист Владимир ВЫСОЦКИЙ:
- Уходящий год запомнится - это можно сказать абсолютно точно. Не только мне, но и, наверное, всем: началась война в Украине, наступил энергетический кризис, растущая напряженность в обществе... Если не все, то многие испытывали переживания, неуверенность в будущем и прочие тревоги, тем не менее, оглядываясь назад, можно вспомнить также и много хорошего - маски были сняты, точки над "i" расставлены, люди переосмыслили свои привычки и отношение к самым простым вещам, определили приоритеты.
Если говорить о Силламяэ, то жизнь, в том числе культурная, продолжается, и это, конечно, радует. Летом наш город свежих морских ветров отметил 65-летие - была большая программа, надеюсь, что этот праздник почувствовал каждый житель. Недавно, осенью, 70-летний юбилей отметила музыкальная школа. Пожалуй, это событие стало одним из самых ярких в уходящем году. Итог: пока живет культура, то и у людей будет прошлое, настоящее, а самое главное, будущее!
Ключевые слова