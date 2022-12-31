ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий?

Анатолий Щура. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий ЩУРА:

- Год в творческом плане можно назвать очень хорошим - после двухлетнего перерыва можно было снова активно трудиться: открылись концертные залы, были насыщенные программы и, главное, возвращались слушатели и зрители. Мы много работали, у оркестра год получился насыщенный и интересный. Наиболее ярким событием назову участие нашего коллектива в Нарвских Днях оперы, в частности, в опере-оратории Игоря Стравинского "Царь Эдип" вместе с Эстонским национальным мужским хором и солистами Латвийской оперы. Это была трудная, очень серьезная, но в то же время увлекательная работа.

Рад, что продолжает жить фестиваль Мравинского, что вместе с Кохтла-Ярве второй раз провели "Музыку на воде" в народном парке - это значит, что родилась красивая традиция. Хочется сохранить то, что прижилось, и чтобы хорошие начинания продолжались. К сожалению, часто это зависит не от наших желаний, а от денег, поэтому о будущих планах говорить сложно. Мечты есть, идеи тоже. Когда города распределят свой бюджет, станет ясно, что сможем осуществить.

Невозможно не отметить события, начавшиеся на Украине 24 февраля. Война - это всегда ужасно, неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Очень переживаю за людей - и когда в мои молодые годы военные действия проходили во Вьетнаме, потом в Сирии, Ираке, теперь на Украине... Если где-то что-то происходит, значит, это кому-то нужно. Моя позиция: все вопросы должны решать политики. Если начинаются войны, значит, те, кто занимаются политикой, выполняют свою работу плохо.