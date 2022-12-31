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ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий?

Ирина Кивисельг
, журналист
Чем запомнился год уходящий?
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Уходящий 2022 год прошел под знаком тигра. Наступающий 2023-й - год кролика.
Уходящий 2022 год прошел под знаком тигра. Наступающий 2023-й - год кролика. Фото: MARIO ANZUONI
Анатолий Щура.
Анатолий Щура. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий ЩУРА:

- Год в творческом плане можно назвать очень хорошим - после двухлетнего перерыва можно было снова активно трудиться: открылись концертные залы, были насыщенные программы и, главное, возвращались слушатели и зрители. Мы много работали, у оркестра год получился насыщенный и интересный. Наиболее ярким событием назову участие нашего коллектива в Нарвских Днях оперы, в частности, в опере-оратории Игоря Стравинского "Царь Эдип" вместе с Эстонским национальным мужским хором и солистами Латвийской оперы. Это была трудная, очень серьезная, но в то же время увлекательная работа.

Рад, что продолжает жить фестиваль Мравинского, что вместе с Кохтла-Ярве второй раз провели "Музыку на воде" в народном парке - это значит, что родилась красивая традиция. Хочется сохранить то, что прижилось, и чтобы хорошие начинания продолжались. К сожалению, часто это зависит не от наших желаний, а от денег, поэтому о будущих планах говорить сложно. Мечты есть, идеи тоже. Когда города распределят свой бюджет, станет ясно, что сможем осуществить.

Невозможно не отметить события, начавшиеся на Украине 24 февраля. Война - это всегда ужасно, неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Очень переживаю за людей - и когда в мои молодые годы военные действия проходили во Вьетнаме, потом в Сирии, Ираке, теперь на Украине... Если где-то что-то происходит, значит, это кому-то нужно. Моя позиция: все вопросы должны решать политики. Если начинаются войны, значит, те, кто занимаются политикой, выполняют свою работу плохо.

Пилле Сёэт.
Пилле Сёэт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководитель Ида-Вируского центра предпринимательства (IVEK) Пилле СЁЭТ:

- Я бы назвала уходящий год другим. Он принес всем нам много разных событий. Он не был плохой, скорее быстрый и рабочий. Перечислять конкретные результаты рано, итоги обычно подводим в январе. Но уже сейчас могу сказать, что наш коллектив вырос. Удается успешно развивать три сети - образовательную, предпринимательскую и туристическую. Благодаря целенаправленным действиям об Ида-Вирумаа узнали далеко за пределами региона.

Радует открытие школы kood/Jõhvi, что создает прекрасную возможность развития предпринимательской деятельности в будущем. Приобретенные там навыки создадут стартовые возможности для развития предпринимательства и создания современных инфо- и коммуникационных технологий в уезде с традиционно сильной промышленностью.

Успешно продвигается создание творческого кластера - в уезде есть профессионалы, уже являющиеся успешными предпринимателями в своей области, подтягиваются и новички.

Наверное, как у всех, лейтмотив уходящего года - события на Украине, начавшиеся 24 февраля. Думаю, что эта война повлияла и на развивающийся творческий кластер: людей, которые думали, что предпринимательство - это их выбор, обращалось за консультациями меньше, чем могло бы быть.

Происходящие события заставили также больше говорить о европейских ценностях и о том, что происходит в мире.

В целом год был неплохой, но теперь ждем справедливого перехода, открытия денежных потоков, которые помогут реализовать предпринимательские идеи, нацеленные на развитие региона.

Владимир Высоцкий.
Владимир Высоцкий. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Директор Силламяэской музыкальной школы, директор Силламяэского центра культуры, пианист Владимир ВЫСОЦКИЙ:

- Уходящий год запомнится - это можно сказать абсолютно точно. Не только мне, но и, наверное, всем: началась война в Украине, наступил энергетический кризис, растущая напряженность в обществе... Если не все, то многие испытывали переживания, неуверенность в будущем и прочие тревоги, тем не менее, оглядываясь назад, можно вспомнить также и много хорошего - маски были сняты, точки над "i" расставлены, люди переосмыслили свои привычки и отношение к самым простым вещам, определили приоритеты.

Если говорить о Силламяэ, то жизнь, в том числе культурная, продолжается, и это, конечно, радует. Летом наш город свежих морских ветров отметил 65-летие - была большая программа, надеюсь, что этот праздник почувствовал каждый житель. Недавно, осенью, 70-летний юбилей отметила музыкальная школа. Пожалуй, это событие стало одним из самых ярких в уходящем году. Итог: пока живет культура, то и у людей будет прошлое, настоящее, а самое главное, будущее!

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