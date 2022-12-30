Какие самые важные изменения социальной сферы вступят в силу в 2023 году

В январе 2023 года семейные пособия будут выплачиваться в действующих на данный момент размерах.Недополученная в январе разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена задним числом не позднее 31 мая 2023 года.

80 евро на первого и второго ребенка, а также пособие родителя-одиночки (сейчас 60 евро и 19,18 евро соответственно);

пособие для многодетной семьи: 650 евро для семьи, воспитывающей 3-6 детей (сейчас 300 евро) и 850 евро для семьи, воспитывающей 7 и более детей (сейчас 400 евро).

В 2023 году окончание выплаты пособия многодетным семьям будет производиться постепенно до достижения младшим ребенком 19 лет;

С 1 мая 2024 года пособие многодетным семьям будет индексировано в соответствии с пенсионным индексом

Минимальная заработная плата вырастет до 725 евро, почасовая оплата - до 4,30 евро. Речь идет обобязательной минимальной заработной плате при занятости полный рабочий день.

Увеличивается разрешенный максимум заработной платы за кратковременную занятость (tööampsud). В 2023 году она может составить до 290 евро в месяц, не уменьшая сумму пособия по страхованию от безработицы или пособия по безработице.

Повысится пособие по трудоспособности, однако его точный размер станет известен только в конце 1 квартала, когда произойдет индексация в соответствии с пенсионным индексом.

Также увеличится пособие по безработице, максимальная сумма которого может составить до 327,05 евро в месяц.