Рут Калда, профессор семейной медицины Тартуского Университета и член Научно-консультативного Совета, в подводящем итоги года интервью расскажет о том, как важно не забывать о мерах, помогающим нам избежать тяжелые последствия инфекции COVID-19.
Профессор Рут Калда: по крайней мере один из 30 взрослых все еще является источником опасной инфекции
По данным аналитического отдела Больничной кассы, в Эстонии насчитывается более 700 000 взрослых, которые были привиты или переболели коронавирусом, но с момента их последней дозы вакцины или окончания болезни прошло слишком много времени. Поэтому такая группа людей по-прежнему в значительной степени не защищена от вируса - можно ли сказать, что мы находимся в той же ситуации, что и год назад, поскольку иммунитет многих людей нуждается в "обновлении"?
Различные крупномасштабные исследования, проведенные в Англии, США и Израиле, показали, что иммунитет против вируса начинает постепенно снижаться через 1–2 месяца после вакцинации и примерно через шесть месяцев может перестать обеспечивать достаточную защиту от тяжелых заболеваний.
Скорость снижения иммунитета зависит от ряда важных факторов — например, интенсивность снижения иммунитета может быть выше у тех, чья иммунная система ослаблена серьезными сопутствующими заболеваниями или лечением, а также у пожилых людей. В то же время исследования показали, что после получения бустерной дозы вакцины количество антител у человека снова значительно возрастает.
Согласно мониторинговому исследованию, изучающему состояние иммунной системы после вакцины, у тех людей, которые получили две дополнительные бустерные дозы, уровень антител в крови был в два раза выше, чем у тех, кто получил только одну бустерную дозу.
Кроме того, как международные, так и исследования в Эстонии показали, что самый высокий уровень антител обнаруживается у тех, кто перенес заболевание и был вакцинирован.
Подводя общий итог, можно сказать, что людям, у которых с момента последней дозы вакцины или окончания заболевания прошло полгода или больше, настоятельно рекомендуется вакцинация. Конечно, это особенно важно для пожилых людей и, независимо от возраста, для всех тех, чья иммунная система слабее из-за хронических заболеваний или лекарств, ослабляющих иммунную систему.
Недавний анализ, проведенный Больничной кассой, показывает, что наилучшей защитой от длительного течения COVID является вакцинация. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. 98,5% пациентов, обратившихся к врачам с симптомами долгого COVID, не были привиты от коронавируса до того, как заразились им, а это значит, что непривитые люди по-прежнему подвергаются большему риску длительного течения COVID?
Хотя вакцинированные люди также могут заболеть инфекцией COVID и у них также может развиться так называемый «долгий COVID», риск развития такой формы инфекции COVID выше у тех, кто более тяжело переносит COVID.
Здесь важно помнить, что вакцинация значительно снижает риск развития тяжелой формы COVID и госпитализации. После госпитализации, проведенной в связи с COVID, также значительно повышается риск развития новых заболеваний - таких как диабет 2 типа, хронические заболевания нижних дыхательных путей, хронические заболевания печени, а также проблемы с душевным здоровьем и другие психические расстройства.
Исследование, проведенное в Швейцарии также подтверждает, что у тех людей, кто был вакцинирован, и при этом у них развилась инфекция, вызванная Омикрон-штаммом вируса, риск развития «долгого COVID» в следующие шесть месяцев ниже, чем у непривитых людей, которые переболели исходным штаммом из Ухань.
На протяжении всего 2022 года вакцинация людей из групп риска была приоритетной задачей в нашей стране — должны ли мы продолжать вакцинацию групп риска бустерными дозами и в 2023 году?
Сейчас мы видим, что в больнице пропорционально больше всего людей, которые не были вакцинированы. Особенно это заметно среди людей старше 80 лет, которые в силу своего возраста относятся к группе риска. Также среди 60-79-летних наибольшую группу среди госпитализированных пациентов составляют непривитые люди.
Заметно реже госпитализация требуется тем, кто был вакцинирован двумя бустерными дозами или кто получил бустерную дозу после болезни, а защитный эффект второй бустерной дозы особенно заметен среди людей старше 60 лет.
Поэтому обновление иммунитета очень важно и необходимо, особенно для тех людей из групп риска, которые еще не получали ни одной бустерной дозы, а также для тех, у кого после вакцинации бустерной дозой прошло более полугода. В настоящее время у нас есть вакцины, разработанные против циркулирующего в настоящее время штамма Омикрон.
Коронавирус никуда не делся – согласно мониторинговому исследованию, распространенность инфекции с августа остается на стабильно высоком уровне. Как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день?
По крайней мере один из 30 взрослых по-прежнему является источником опасной инфекции. Большинство из них при заболевании имеют маловыраженные или умеренные симптомы инфекции. Многие из этих людей также продолжают свою повседневную деятельность, а это значит, что в каждом автобусе, вагоне поезда, магазине или среди близких может оказаться зараженный человек, который может передать инфекцию другим.
У нас больше не принято носить маски, чтобы защитить себя и прежде всего других. Однако, к сожалению, инфекция может легко передаваться более слабым людям и тем, кто более подвержен риску тяжелого течения заболевания. Поэтому лучшей защитой от возможного заражения и госпитализации является продолжение вакцинации.
Сейчас пик сезона вирусных заболеваний – помимо коронавируса распространяются и другие вирусы верхних дыхательных путей, которые не менее опасны для людей с ослабленной иммунной системой.
Будет лучше для всех нас, если никто из тех, у кого только что начался насморк, кашель или появились какие-то другие симптомы, указывающие на заболевания верхних дыхательных путей, не занимался бы сознательным заражением других. Так мы сможем сделать лучший праздничный подарок для тех, кто слабее и уязвимее — постараемся уберечь их от заражения вирусом.