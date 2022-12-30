Профессор Рут Калда: по крайней мере один из 30 взрослых все еще является источником опасной инфекции

На протяжении всего 2022 года вакцинация людей из групп риска была приоритетной задачей в нашей стране — должны ли мы продолжать вакцинацию групп риска бустерными дозами и в 2023 году?

Сейчас мы видим, что в больнице пропорционально больше всего людей, которые не были вакцинированы. Особенно это заметно среди людей старше 80 лет, которые в силу своего возраста относятся к группе риска. Также среди 60-79-летних наибольшую группу среди госпитализированных пациентов составляют непривитые люди.

Заметно реже госпитализация требуется тем, кто был вакцинирован двумя бустерными дозами или кто получил бустерную дозу после болезни, а защитный эффект второй бустерной дозы особенно заметен среди людей старше 60 лет.

Поэтому обновление иммунитета очень важно и необходимо, особенно для тех людей из групп риска, которые еще не получали ни одной бустерной дозы, а также для тех, у кого после вакцинации бустерной дозой прошло более полугода. В настоящее время у нас есть вакцины, разработанные против циркулирующего в настоящее время штамма Омикрон.

Коронавирус никуда не делся – согласно мониторинговому исследованию, распространенность инфекции с августа остается на стабильно высоком уровне. Как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день?