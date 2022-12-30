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В субботу цена электричества на бирже упадет до 1 цента за киловатт

Эрик Калда
В субботу цена электричества на бирже упадет до 1 цента за киловатт
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Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 31 декабря, составит 1,14 цента за киловатт-час.

По сравнению с пятницей тариф снизится на 80% или более чем на 4,5 цента, свидетельствуют данные Nord Pool, передает ERR.

С 1 часа ночи до 9 часов утра электричество будет практически бесплатным.

В Латвии и Литве тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 0,8 цента за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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