Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 31 декабря, составит 1,14 цента за киловатт-час.
В субботу цена электричества на бирже упадет до 1 цента за киловатт
В субботу цена электричества на бирже упадет до 1 цента за киловатт
По сравнению с пятницей тариф снизится на 80% или более чем на 4,5 цента, свидетельствуют данные Nord Pool, передает ERR.
С 1 часа ночи до 9 часов утра электричество будет практически бесплатным.
В Латвии и Литве тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 0,8 цента за киловатт-час.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.