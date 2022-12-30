Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 декабря по 5 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.12-05.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 30 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - новогодний концерт "Eesti Kontsert": Таллиннский камерный оркестр, Ирина Захаренкова (рояль), дирижер - Каспар Мянд. Билет - 17-22 eвро.
СПОРТ
Среда, 4 января
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.
РАЗНОЕ
Четверг, 29 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - программа в дни школьных каникул: мастерская открыток из песка.
* В Кийкласком народном доме в 15.00 - семейный день: праздничное настроение в полдень.
Пятница, 30 декабря
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - Новый год с ансамблем "Nukker Kukeke". Кабаре-программа танцевальной студии "Ciara". Билеты (цена - 10 евро) в продаже в Мяэтагузеском народном доме. Столы гости накрывают сами. Двери открыты с 18.30. Дополнительная информация и бронирование столиков: huvikeskus@alutagusevald.ee или тел. 336 6960.
* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - вечеринка в честь 130-летия песенно-театрального общества. Танцы с ансамблем "Dolores". Вечер ведет Аарне Пярн. Билет - 10 евро, для членов общества - 5 евро. Бронирование столиков по тел. 522 4848 (Марика Вальтер). Столы гости накрывают сами.
* В Вокаском Доме спорта в 20.00 - новогодний праздник. Музыку предложит Риво Рехе. Танцевальные хиты выберет DJ AnnaSöötu. Билет предварительно - 12 евро, в день мероприятия - 15 евро.
Суббота, 31 декабря
* В Люганузеском народном доме в 20.30 - большой новогодний праздник. Танцы с ансамблем "PS Troika". Билет - 25 евро, для детей - бесплатно.
* В Ийзакуском народном доме в 21.00 - Новый год в народном доме. Танцы с ансамблем "Expert". Кофе, чай и другие угощения гости приносят сами. Билет предварительно - 8 евро, в день мероприятия - 10 евро.
* В Нарве на Петровской площади с 22.00 до 01.30 - встреча Нового года.
Воскресенье, 1 января
* В Йыхви на центральной площади в 00.15 - огненное шоу "SURYA Fire Studio".
* В Силламяэ около елки с 01.00 до 03.00 - новогодняя дискотека.
Понедельник, 2 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
Вторник, 3 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
Среда, 4 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
Четверг, 5 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.
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