МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.12-05.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Ийзакуском народном доме в 21.00 - Новый год в народном доме. Танцы с ансамблем "Expert". Кофе, чай и другие угощения гости приносят сами. Билет предварительно - 8 евро, в день мероприятия - 10 евро.

* В Нарве на Петровской площади с 22.00 до 01.30 - встреча Нового года.

Воскресенье, 1 января

* В Йыхви на центральной площади в 00.15 - огненное шоу "SURYA Fire Studio".

* В Силламяэ около елки с 01.00 до 03.00 - новогодняя дискотека.

Понедельник, 2 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.

Вторник, 3 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.

Среда, 4 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.

Четверг, 5 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 в дни школьных каникул - зимние истории и рукоделие.

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