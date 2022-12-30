10 прогнозов по рынку труда на 2023 год

3) Люди будут держаться за свое место

Каждый кризис делает людей более консервативными. Поэтому неудивительно, что мы будем видеть значительно меньше смелых решений о трудоустройстве на новом месте.

Если в прошлом году люди охотно меняли работу при получении чуть ли не любого более выгодного предложения, то в 2023 году будет больше цениться стабильность. Если заработная плата соответствует ожиданием и среднему уровню на рынке, и рабочая среда является хорошей, то работники не будут особенно стремиться искать новое место работы и сразу принимать персональные предложения, что усложнит жизнь и для работодателей.

4) Работодатели будут заманивать работников обратно в офисы

Пандемия коронавируса необратимо изменила отношение к удаленной работе и домашнему офису. На сегодняшний день осталось совсем мало работодателей, которые занимаются исключительно подсчетом просиженных работником на стуле часов – прежде всего ценится результат.

В то же время заметна и другая крайность, когда работники вообще перестают приходить в офис, что начинает негативно влиять на командную работу. В результате работодателям приходится искать новые меры, способные стимулировать работников вернуться обратно на обычное рабочее место, такие как, например, совместные (бесплатные) обеды, возможность организовать присмотр за ребенком, проводимые на месте курсы обучения, или же просто комфортное теплое рабочее помещение.

5) Летние дни будут отменены или проведены более скромно