Местом последнего упокоения скончавшегося вчера бывшего премьер-министра Эстонии, мэра Таллинна и многолетнего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара станет кладбище в Вынну.
Сависаара похоронят рядом с родителями
Сависаара похоронят рядом с родителями
„Он всегда хотел, чтобы его похороили на кладбище Вынну рядом с родителями“, — сказала бывшая жена Сависаара Вилья Тоомаст, сообщает Delfi.
На кладбище Вынну покоятся родители Сависаара, прародители, а также брат и сестра. „Мои самые близкие попутчики“, — написал Эдгар Сависаар в 2015 году, опубликовав в соцсетях фотографию посещения кладбища вместе со своими близкими.
Этим сообщением он прервал долгое молчание, которое воцарилось в публичном пространстве после того, как он тяжело заболел.
„Это была моя первая поездка в Южную Эстонию после выписки из больницы. Мы привели в порядок могилы. На месте была большая часть моей семьи, друзья и близкие“, — рассказал тогда Сависаар.
Когда именно состоятся похороны, пока решается.