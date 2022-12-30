Родители в Кохтла-Ярве возмущены сокращением финансирования детсадa

"Мы родители, чьи дети посещают частный детский сад «Mesimumm». С большой грустью мы узнали, что городские власти в одностороннем порядке решили урезать финансирование детского сада, что может привести к его закрытию", пишут они.

Детский сад «Mesimumm» — единственное учреждение в Кохтла-Ярве, которое сочетает в себе детский сад и школу. Это по словам родителей большое преимущество для развития и самочувствия ребенка, так как переход от детского сада к школе он испытывает гораздо меньше стресса.

"Мы считаем это решение ошибочным и не соответствующим Закону о защите детей, поскольку, по нашему мнению, нарушаются следующие положения этого Закона:

Принятие и непринятие всех решений, касающихся ребенка, а также выбор между несколькими вариантами при планировании решения (далее совокупно – принятие решения) должны производиться с выяснением интересов ребенка, и при принятии решения необходимо исходить из этих интересов как из соображений первостепенной важности. (гл.5, §21, ч.1)

При обеспечении прав и благосостояния ребенка следует исходить из следующих установленных конвенцией принципов:

3) при совершении любых действий, касающихся ребенка, приоритетом следует считать интересы ребенка;

4) каждый ребенок имеет право на собственное мнение по всем затрагивающим его вопросам и право на выражение своих взглядов. (гл.2 §5. ч.3,4)

Мы обеспокоены тем, что это решение было принято без консультации с родителями, опекунами и особенно с детьми, что является нарушением Закона о защите детей".

Родители хотят ответа на вопрос: были ли разъяснены обстоятельства, "связанные с правами и личностью детей, а также другая информация, необходимая для оценки влияния данного решения на права и благополучие детей, посещающих детский сад «Mesimumm»"?