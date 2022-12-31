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Тойлаский пляж получил современное парковочное решение

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаский пляж получил современное парковочное решение
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Пока неотлаженная система въезда и выезда с платной парковки показывала во время съемки, что имеется 99 свободных мест. На самом деле в пляжной зоне около 45 парковочных мест. Рядом со зданием начальника порта будет установлен платежный терминал, где можно будет приобрести как разовый, так и сезонный билет.
Пока неотлаженная система въезда и выезда с платной парковки показывала во время съемки, что имеется 99 свободных мест. На самом деле в пляжной зоне около 45 парковочных мест. Рядом со зданием начальника порта будет установлен платежный терминал, где можно будет приобрести как разовый, так и сезонный билет. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Со следующего летнего сезона Тойлаская волость будет взимать плату за парковку на территории пляжа по системе парковки с распознаванием автомобильных номеров. Новое решение заменит школьников, которых раньше нанимали для организации парковки; оно не позволит себя обидеть или обмануть.

- Такие решения для парковки автомобилей с камерами для распознавания номеров уже использовались на некоторых крытых паркингах, но это первое в Эстонии решение для открытых парковок, - прокомментировал советник по развитию Тойлаской волости Мехис Луус.

Новое решение "Hansabi Entrigo" работает с распознаванием номеров, и перед выездом с территории необходимо будет оплатить парковку в платежном терминале у здания начальника порта.

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