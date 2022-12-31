Со следующего летнего сезона Тойлаская волость будет взимать плату за парковку на территории пляжа по системе парковки с распознаванием автомобильных номеров. Новое решение заменит школьников, которых раньше нанимали для организации парковки; оно не позволит себя обидеть или обмануть.
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Тойлаский пляж получил современное парковочное решение
Тойлаский пляж получил современное парковочное решение
- Такие решения для парковки автомобилей с камерами для распознавания номеров уже использовались на некоторых крытых паркингах, но это первое в Эстонии решение для открытых парковок, - прокомментировал советник по развитию Тойлаской волости Мехис Луус.