Тойлаский пляж получил современное парковочное решение

Пока неотлаженная система въезда и выезда с платной парковки показывала во время съемки, что имеется 99 свободных мест. На самом деле в пляжной зоне около 45 парковочных мест. Рядом со зданием начальника порта будет установлен платежный терминал, где можно будет приобрести как разовый, так и сезонный билет.

Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik