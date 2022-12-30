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Погранохрана ограничивает выход на лёд Чудского озера

Эрик Калда
Погранохрана ограничивает выход на лёд Чудского озера
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Запрещается выходить на лёд Чудского озера между деревней Смольница и истоком реки Нарвы.
Запрещается выходить на лёд Чудского озера между деревней Смольница и истоком реки Нарвы. Фото: Аннели Ооне

Погранохрана ограничивает с целью защиты людских жизней с 31 декабря из-за оттепели выход на лёд Чудского озера в некоторых местах.

Так, с 31 декабря запрещается выходить на лёд между деревнями Варнья и Меэрапалу и к северу от Пийриссааре. От деревни Нина и до деревни Варнья разрешается выходить пешком не далее 2 километров от берега. На отрезке между деревнями Смольница и Нина пеший выход на Чудское озеро разрешен не далее, чем на 3 километра от берега. Запрещается выходить на лёд Чудского озера между деревней Смольница и истоком реки Нарвы.

На вездеходах разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

* озёр Лямми и Пихква

Пешим ходом разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

* Чудского озера (ознакомьтесь по карте ледовой обстановки с ограничениями, установленными для некоторых участков)

* озера Ванику

* озера Пабра

* озера Крийва

В целях защиты людских жизней на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на вездеходах:

* Нарвского водохранилища

* озера Паттина

* реки Нарва

С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.

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