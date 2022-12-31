Как обычно, передовицу последнего в году номера газеты мы посвятили темам, которые больше всего характеризуют уходящий год и оказали наибольшее влияние на наше житье-бытье. Нынче это можно подытожить одним словом: война.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Война сопровождала нас весь год
Отныне и наше поколение смогло прочувствовать, что значит беспощадный вооруженный конфликт между двумя великими державами в Европе, где приносятся в жертву тысячи человеческих жизней, перемещаются миллионы беженцев, и никто не знает, когда и как это ужас закончится.
Вооруженные конфликты случались и в недавнем прошлом, но по сравнению с нынешним они были небольшими и казались нам далекими и непримечательными. Однако война в Украине коснулась всех нас напрямую и болезненно, вызвав негативные последствия во всех сферах жизни, начиная с экономики и заканчивая культурой, социальной сферой и образованием.
Вместе с тем эта война также дала государству основание действовать там, где раньше никаких шагов предпринимать не решались или не хотели - начиная с демонтажа красных памятников и заканчивая переходом на единую эстоноязычную школьную систему.
Какой бы ужасной ни была организованная Путиным агрессия, проявились и позитивные результаты: общество и весь свободный мир объединились, наши позиции в сфере безопасности улучшились и мы стали более решительными в вопросах, которые до сих пор не двигались с места из-за нерешительности.
Здесь, в Ида-Вирумаа, у нас, конечно, есть основания сожалеть о том, что экономические отношения с Россией, которые на протяжении десятилетий считались перспективными и которые в последние годы складывались достаточно успешно, в одночасье оказались выброшенными на ветер. Но надо смириться с ситуацией и обратить взгляды в другую сторону, потому что стена с восточным соседом, очевидно, останется стоять на долгие годы. Обнадеживает то, что государство и Европейский союз придут на помощь с инвестициями в здешнюю экономику.