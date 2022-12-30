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Компания Eesti Gaas значительно снижает цену на газ

Эрик Калда
Компания Eesti Gaas значительно снижает цену на газ
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В текущем году Eesti Gaas неоднократно снижал цены на газ для клиентов.
В текущем году Eesti Gaas неоднократно снижал цены на газ для клиентов. Фото: Пеэтер Лиллевяли

С 1 февраля 2023 года Eesti Gaas снизит цену на газ почти на 30 процентов по сравнению с сегодняшним уровнем. Новая цена составит 1,25 евро/м³ вместе с НСО.

Для домашних клиентов компании Eesti Gaas, пользующихся гибким пакетом, цена снизится с нынешних 1,75 евро/м³ до 1,25 евро /м³. Это самая низкая цена на данный момент на рынке Эстонии, пишем "Delfi".

„Европа в опасениях из-за возможной нехватки газа полностью заполнила хранилища, и запасов сейчас гораздо больше, чем то же самое время в прежние годы. К тому же хранилища опустошаются медленнее из-за теплой погоды и экономии энергии, что тоже снизило спрос и привело к падению цен на мировом рынке“, - пояснил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

В текущем году Eesti Gaas неоднократно снижал цены на газ для клиентов. „То, продолжится ли нынешняя тенденция, зависит от погодных условий и динамики спроса. Со своей стороны мы готовы к увеличению потребления газа и обеспечены запасами сжиженного газа на ближайшие месяцы, - отметил Котов. - В то же время мы работаем и над тем, чтобы в первые месяцы нового года были бы обеспечены дополнительные поставки LNG“.

В этом году газ клиентам Eesti Gaas доставили пять крупных танкеров LNG. Газовый танкер Aristidis 1 из США прибыл на Клайпедский терминал в мае, Diamond Gas Crystal из США и Arctic Princess из Норвегии в июне, Isabella из США в октябре и Arctic Aurora из Норвегии в ноябре.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

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