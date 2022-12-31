СОБЫТИЕ ГОДА В ИДА-ВИРУМАА ⟩ Вывоз красного танка символизирует завершающийся год

"Нарва - это не город одного танка. Определение Нарвы как города одного танка было бы оскорбительным и вводящим в заблуждение. Я не хочу этого. Нарва - это намного больше", - сказал в начале августа президент Эстонии Алар Карис.

В то же время президент заметил, что место танка Второй мировой войны - не на пьедестале возле соединяющего Нарву и Нарва-Йыэсуу шоссе, а в музее. "Я сам видел, какую боль и горе почти такие же танки доставляют Украине", - сказал он, добавив, что для многих людей Эстонии этот старый танк и символизирует приводящие к многочисленным жертвам атаки российских войск на города и села Украины.