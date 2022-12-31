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СОБЫТИЕ ГОДА В ИДА-ВИРУМАА ⟩ Вывоз красного танка символизирует завершающийся год

Эрик Гамзеев
, журналист
Вывоз красного танка символизирует завершающийся год
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16 августа нарвский красный танк доставили в военный музей в Виймси.
16 августа нарвский красный танк доставили в военный музей в Виймси. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По оценке "Северного побережья", самым важным и влиятельным событием года в Ида-Вирумаа стал перенос нарвского танка и других красных памятников, так как они символизируют весь завершающийся год.

"Нарва - это не город одного танка. Определение Нарвы как города одного танка было бы оскорбительным и вводящим в заблуждение. Я не хочу этого. Нарва - это намного больше", - сказал в начале августа президент Эстонии Алар Карис.

В то же время президент заметил, что место танка Второй мировой войны - не на пьедестале возле соединяющего Нарву и Нарва-Йыэсуу шоссе, а в музее. "Я сам видел, какую боль и горе почти такие же танки доставляют Украине", - сказал он, добавив, что для многих людей Эстонии этот старый танк и символизирует приводящие к многочисленным жертвам атаки российских войск на города и села Украины.

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