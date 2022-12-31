По оценке "Северного побережья", самым важным и влиятельным событием года в Ида-Вирумаа стал перенос нарвского танка и других красных памятников, так как они символизируют весь завершающийся год.
Для подписчиков
СОБЫТИЕ ГОДА В ИДА-ВИРУМАА ⟩ Вывоз красного танка символизирует завершающийся год
Вывоз красного танка символизирует завершающийся год
"Нарва - это не город одного танка. Определение Нарвы как города одного танка было бы оскорбительным и вводящим в заблуждение. Я не хочу этого. Нарва - это намного больше", - сказал в начале августа президент Эстонии Алар Карис.