Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев

По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на 26 декабря было зарегистрировано 41 635 ходатайств о предоставлении временной защиты, из них 203 - за последнюю неделю, сообщает ERR.

При этом 3059 человек отказались от ранее предоставленной им временной защиты.

Кроме того, с 24 февраля текущего года 2549 граждан Украины обратились к эстонским властям с ходатайством о предоставлении международной защиты.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля этого года в Европейском союзе было принято решение о предоставлении украинским беженцам временной защиты в странах ЕС в упрощенном порядке. Получение временной защиты дает человеку право жить и работать, а также пользоваться многими другими правами в принимающей стране, в том числе получать социальные пособия.