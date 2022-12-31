Сб, 31.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев

Erik Kalda
, ajakirjanik
Ходатайство о временной защите в Эстонии подали более 40 000 украинцев
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Украинские беженцы в Нарве.
Украинские беженцы в Нарве. Фото: Илья Смирнов

К концу года ходатайства о предоставлении временной защиты в Эстонии подали более 40 000 военных беженцев из Украины.

По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на 26 декабря было зарегистрировано 41 635 ходатайств о предоставлении временной защиты, из них 203 - за последнюю неделю, сообщает ERR.

При этом 3059 человек отказались от ранее предоставленной им временной защиты.

Кроме того, с 24 февраля текущего года 2549 граждан Украины обратились к эстонским властям с ходатайством о предоставлении международной защиты.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля этого года в Европейском союзе было принято решение о предоставлении украинским беженцам временной защиты в странах ЕС в упрощенном порядке. Получение временной защиты дает человеку право жить и работать, а также пользоваться многими другими правами в принимающей стране, в том числе получать социальные пособия.

В общей сложности, с конца февраля в Эстонию въехали около 120 000 украинских беженцев, из которых по состоянию на 26 декабря 65 060 остались в стране, а остальные проследовали транзитом в другие государства. Свыше 20% беженцев или 13 766 человек зарегистрировали свое место жительство в Таллинне.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх