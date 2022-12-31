Минэкономики решило отменить бесплатный проезд детей и инвалидов на коммерческих автобусах

В течение многих лет автобусные фирмы жаловались, что возложенная на них государством обязанность бесплатно перевозить инвалидов и детей несправедлива, поскольку фирмы не получают за это никакой компенсации. Когда это было признало и Судом ЕС, перед государством встал вопрос о том, как действовать дальше, пишет ERR.

В итоге министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут направила на согласование быстрое решение: с операторов коммерческих линий просто снимут эту обязанность.

"Законопроектом мы снимаем обязанность предоставлять бесплатный проезд только с коммерческих линий, т. е. автобусных маршрутов между крупными городами Эстонии, где у большинства этих маршрутов есть альтернатива в виде железнодорожного сообщения Elron", - прокомментировала Сиккут.

Министерство экономики и коммуникаций подтвердило, что право на бесплатный проезд сохранится на государственных линиях, т.е. на большинстве уездных маршрутов, а также на поездах и оплачиваемых государством паромах.

По мнению министерства, отмена данной обязанности не означает, что коммерческие операторы начнут обязательно со всех взимать плату за проезд в междугородних автобусах.