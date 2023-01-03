Рийна Сиккут: Арендные дома, построенные с господдержкой, добавляют новых жителей

Руководители самоуправлений подтверждают, что социальное влияние арендного жилья шире. Да, жильцы арендного дома также являются потребителями услуг в регионе - кафе, магазин, парикмахерская, Дом культуры - но при выборе места жительства поддерживается не только предпринимательство, но и сохранение на местах детского сада и школы, а также других публичных услуг. Так, без построенных самоуправлением арендных домов десятки семей просто разъехались бы, не найдя себе жилья, а теперь дети "оставшихся" будут давать местной школе работу еще долгие годы.

Жильцы арендного дома, построенного на Муху, даже сами основали на острове два предприятия! В Имавере вопрос нехватки рабочей силы был полностью решен с помощью арендного дома. По оценке местных руководителей, Имавере известен как бизнес-деревня, где хорошо жить и работать. Новый арендный дом в Линнамяэ расположен в один ряд с панельными домами, построенными десятки лет назад, и руководители строительства нового дома утверждают, что коммунальные платежи в новом доме в три раза (!) ниже, чем в старых домах.

"Для строительства жилья с господдержкой необходимо более долгосрочное и стабильное финансирование". Рийна Сиккут, министр экономики и инфраструктуры, СДПЭ