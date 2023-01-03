Средства на строительство новых арендных домов мы направляем за пределы Таллинна и Тарту, потому что современные дома нужны и вдали от центров притяжения.
Рийна Сиккут: Арендные дома, построенные с господдержкой, добавляют новых жителей
Знаете ли вы, что если в Таллинне, Тарту и близлежащих волостях за последние десять лет было построено более тысячи многоквартирных домов, то в остальной Эстонии за тот же период возведено было от силы полсотни? В Эстонии за пределами упомянутых центров притяжения проживает 600000 человек, но если отвести взгляд от "золотого круга", строительный рынок практически отсутствует.
Быстрой выгоды частному предпринимателю это просто не приносит. Так, около десяти из этих полусотни многоквартирных домов построены благодаря господдержке в предыдущий период финансирования арендных домов. Но в малых городах по-прежнему ощущается большая нехватка современных арендных площадей. Уже построенные благодаря совместным усилиям государства и самоуправлений арендные дома безоговорочно являются историей успеха, и поддержка должна быть продолжена.
Например, пару лет назад в деревне Линнамяэ в Ляэнемаа был построен новый арендный дом на 18 квартир, который привел в самоуправление не только необходимые рабочие руки, но и новых налогоплательщиков. Деревни Коксвере и Имавере получили арендные дома с энергетическим классом "А", что означает новое и приличное жилье для 50 человек. Последний многоквартирный дом в поселке Турба недалеко от Хаапсалу был построен в прошлом веке. Однако со строительством арендного дома в небольшом поселке 25 человек получили новый и по-настоящему энергоэффективный дом.
А в Вастселийна историческое здание музыкальной школы было перестроено в арендный дом с 12 квартирами. Более половины квартиросъемщиков являются для Выруской волости новыми жителями, для которых наличие жилья было важным аргументом для приезда на работу в маленький поселок.
Руководители самоуправлений подтверждают, что социальное влияние арендного жилья шире. Да, жильцы арендного дома также являются потребителями услуг в регионе - кафе, магазин, парикмахерская, Дом культуры - но при выборе места жительства поддерживается не только предпринимательство, но и сохранение на местах детского сада и школы, а также других публичных услуг. Так, без построенных самоуправлением арендных домов десятки семей просто разъехались бы, не найдя себе жилья, а теперь дети "оставшихся" будут давать местной школе работу еще долгие годы.
Жильцы арендного дома, построенного на Муху, даже сами основали на острове два предприятия! В Имавере вопрос нехватки рабочей силы был полностью решен с помощью арендного дома. По оценке местных руководителей, Имавере известен как бизнес-деревня, где хорошо жить и работать. Новый арендный дом в Линнамяэ расположен в один ряд с панельными домами, построенными десятки лет назад, и руководители строительства нового дома утверждают, что коммунальные платежи в новом доме в три раза (!) ниже, чем в старых домах.
"Для строительства жилья с господдержкой необходимо более долгосрочное и стабильное финансирование".
Рийна Сиккут, министр экономики и инфраструктуры, СДПЭ
Это все такие истории успеха, которые социал-демократы хотели бы видеть снова и снова. Поэтому уже в январе будет открыт новый тур ходатайств на строительство или реновацию арендных домов на общую сумму пять миллионов евро. На этот раз у небольших регионов еще больше шансов на успех, потому что ходатайствовать о государственной поддержке могут только самоуправления за пределами Таллинна, Тарту и соседних с ними волостей.
Размер государственной субсидии от общего объема инвестиции составляет до 50%, и с точки зрения государства самое главное - создать больше качественной жилплощади и сильных центров притяжения за пределами регионов влияния Таллинна и Тарту.
Но мы видим, что для строительства жилья с господдержкой нужно более долгосрочное и стабильное финансирование.
Наверное, многие муниципальные руководители побоятся в этом году предпринимать шаги, требующие крупных инвестиций. Во времена больших энергозатрат и других неожиданных событий, конечно, нужно тщательно продумывать долгосрочные шаги, но нельзя стоять на месте. Так, например, общее охлаждение строительного рынка говорит в пользу начала строительства арендного дома уже сегодня.
Согласно прогнозу, уже в 2022 году по всей Эстонии количество построенных новых квартир будет на тысячу меньше норматива строительства и спад продолжится, значит, вероятность найти хороших строителей и партнеров по сотрудничеству для небольшого населенного пункта будет выше.
Поэтому нет сейчас и риска того, что бюджетные деньги в свою очередь перегреют строительный рынок. Наоборот, поддерживая строительство жилой недвижимости и реконструкцию зданий, государство в сложной экономической ситуации помогает обеспечить занятость многих людей, действующих в сфере строительства.