Лыжники из Алутагузеского лыжного клуба завоевали медали чемпионата Эстонии

Авели Уусталу в возрастном классе U23 завоевала бронзу как в классическим спринте, так и в классической гонке на 10 км с раздельным стартом. В обоих видах быстрее нее оказались сестры-близнецы Кайди и Кейди Каазик, вместе с Уусталу также входящие во взрослую сборную Эстонии.

В предварительном забеге в спринте Уусталу уступила обеим сестрам около четырех секунд и примерно на столько же отстала от них в финальном забеге.

В гонке на 10 км, состоявшейся в последний день старого года, Уусталу явно уступила сестрам Каазик: Кайди - целых четыре минуты, Кейди - три с половиной. Бронзу Уусталу завоевала на такой же дистанции и на проходившем неделей раньше чемпионате среди взрослых.

В классе N16 Херта Раяс завоевала серебро как в спринте, так и в забеге с раздельным стартом; на дистанции 2,5 км ей не хватило для победы 42 секунды. В том же забеге от Херты отстала всего на 35 секунд ее 13-летняя сестра Мирта, занявшая в напряженной конкуренции 8-е место. В свою очередь, всего на четыре секунды от Мирты отстала также 13-летняя Анетте Аху, занявшая 11-е место. В спринте Аху стала 9-й, Мирта Раяс - 12-й.

Кейтлин Кунингас заняла 6-е место в спринте в классе N18.

В классе М20 Лейво Луха занял 2-е место, для чемпионского титула ему не хватило чуть больше минуты.