На терриконике шахты "Estonia" появится солнечный парк

Для солнечного парка на территории шахты из террикона, возникшего при повышении ценности сланца, была построена конструкция высотой 27 метров. Это позволит снизить потери, обусловленные затенением, и тем самым повысить эффективность производства электроэнергии.

По словам руководителя проекта возобновляемой энергии "Enefit Green" Элизы Йоханны Лилль, солнечный парк "Estonia" будет вторым, который предприятие построит в промышленной зоне. "Территории над выработками, как и другие малоценные земли, очень подходят для строительства солнечных электростанций. Развитие возобновляемых источников энергии в промзоне служит нескольким дружественным для окружающей среды целям. Например, это дает возможность использовать пустую породу, образующиеся при добыче полезного ископаемого, в качестве строительного материала и снабжать шахту зеленой энергией", - сказала Лилль.