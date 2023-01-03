Предприятие возобновляемой энергетики "Enefit Green" концерна "Eesti Energia" начинает строительство солнечной электростанции мощностью почти три мегаватта вблизи террикона шахты "Estonia".
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На терриконике шахты "Estonia" появится солнечный парк
На терриконике шахты "Estonia" появится солнечный парк
Для солнечного парка на территории шахты из террикона, возникшего при повышении ценности сланца, была построена конструкция высотой 27 метров. Это позволит снизить потери, обусловленные затенением, и тем самым повысить эффективность производства электроэнергии.
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