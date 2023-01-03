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На терриконике шахты "Estonia" появится солнечный парк

Эрик Гамзеев
, журналист
На терриконике шахты "Estonia" появится солнечный парк
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В 2019 году концерн "Eesti Energia" завершил строительство солнечного парка недалеко от Кохтла-Нымме в бывшем сланцевом карьере.
В 2019 году концерн "Eesti Energia" завершил строительство солнечного парка недалеко от Кохтла-Нымме в бывшем сланцевом карьере. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Предприятие возобновляемой энергетики "Enefit Green" концерна "Eesti Energia" начинает строительство солнечной электростанции мощностью почти три мегаватта вблизи террикона шахты "Estonia".

Для солнечного парка на территории шахты из террикона, возникшего при повышении ценности сланца, была построена конструкция высотой 27 метров. Это позволит снизить потери, обусловленные затенением, и тем самым повысить эффективность производства электроэнергии.

По словам руководителя проекта возобновляемой энергии "Enefit Green" Элизы Йоханны Лилль, солнечный парк "Estonia" будет вторым, который предприятие построит в промышленной зоне. "Территории над выработками, как и другие малоценные земли, очень подходят для строительства солнечных электростанций. Развитие возобновляемых источников энергии в промзоне служит нескольким дружественным для окружающей среды целям. Например, это дает возможность использовать пустую породу, образующиеся при добыче полезного ископаемого, в качестве строительного материала и снабжать шахту зеленой энергией", - сказала Лилль.

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