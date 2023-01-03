Лучший ида-вирумааский футбольный клуб "Narva Trans" нанял главным тренером на новый сезон Сергея Терехова, который в качестве полузащитника представлял национальную сборную Эстонии в 94 играх и забил за нее пять голов.
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Главным тренером "Narva Trans" станет бывший звездный игрок эстонской сборной
Главным тренером "Narva Trans" станет бывший звездный игрок эстонской сборной
Представитель "Narva Trans" Константин Бурдаков сказал, что клуб хотел найти такого главного тренера, который хорошо знает эстонский футбол. "Кандидатура Терехова уже давно была в поле зрения, но окончательно мы достигли соглашения в конце прошлого года".