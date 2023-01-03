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Главным тренером "Narva Trans" станет бывший звездный игрок эстонской сборной

Эрик Гамзеев
, журналист
Главным тренером "Narva Trans" станет бывший звездный игрок эстонской сборной
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Сергей Терехов - новый главный тренер "Narva Trans".
Сергей Терехов - новый главный тренер "Narva Trans". Фото: Narva Trans

Лучший ида-вирумааский футбольный клуб "Narva Trans" нанял главным тренером на новый сезон Сергея Терехова, который в качестве полузащитника представлял национальную сборную Эстонии в 94 играх и забил за нее пять голов.

Представитель "Narva Trans" Константин Бурдаков сказал, что клуб хотел найти такого главного тренера, который хорошо знает эстонский футбол. "Кандидатура Терехова уже давно была в поле зрения, но окончательно мы достигли соглашения в конце прошлого года".

В последние сезоны главные тренеры "Narva Trans" приезжали из-за рубежа - Финляндии, Латвии, Турции и России. В прошлом году, когда "Narva Trans" занял в лиге мастеров седьмое место, главным тренером являлся живущий не первое десятилетие в Финляндии Алексей Еременко, покинувший команду перед последней игрой из-за состояния здоровья супруги.

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