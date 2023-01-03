Главным тренером "Narva Trans" станет бывший звездный игрок эстонской сборной

Представитель "Narva Trans" Константин Бурдаков сказал, что клуб хотел найти такого главного тренера, который хорошо знает эстонский футбол. "Кандидатура Терехова уже давно была в поле зрения, но окончательно мы достигли соглашения в конце прошлого года".