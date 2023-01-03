Зарплата в 2400 евро не привлекает на шахту новых работников

- Сейчас на шахте "Estonia" 50 вакансий. До октября мы находили туда работников, но потом как ножом отрезало. Люди больше не приходят, - констатирует Андрес Вайнола, председатель правления "Enefit Power", дочернего предприятия "Eesti Energia", управляющего шахтами, электростанциями и заводами масел в Ида-Вирумаа.