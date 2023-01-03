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Зарплата в 2400 евро не привлекает на шахту новых работников

Эрик Гамзеев
, журналист
Зарплата в 2400 евро не привлекает на шахту новых работников
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В Аувере ударными темпами возводится новый завод масел, которому уже в конце года понадобится сланец, но найти шахтеров становится все труднее.
В Аувере ударными темпами возводится новый завод масел, которому уже в конце года понадобится сланец, но найти шахтеров становится все труднее. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Концерн "Eesti Energia" столкнулся в Ида-Вирумаа с трудностями при поиске работников для работы в шахте, несмотря на месячную зарплату в 2400 евро.

- Сейчас на шахте "Estonia" 50 вакансий. До октября мы находили туда работников, но потом как ножом отрезало. Люди больше не приходят, - констатирует Андрес Вайнола, председатель правления "Enefit Power", дочернего предприятия "Eesti Energia", управляющего шахтами, электростанциями и заводами масел в Ида-Вирумаа.

В прошлом году на работу вышли 600 человек

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