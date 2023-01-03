На начавшемся в Вируском уездном суде процессе, в котором трех человек обвиняют в убийстве, совершенном год назад в деревне Йыуга Алутагузеской волости, выяснилось, что обвиняемые два раза выбрасывали тело на склон канавы, однако этим не удовлетворились и в конце концов утопили его в одном из колодцев в Вильяндимаа.
Для подписчиков
Процесс по делу об убийстве в Йыуга ⟩ Тело перетаскивали с места на место
Тело перетаскивали с места на место
Хотя убийство проживавшей на хуторе Лиллемяэ в Йыуга Майе Сяэр произошло в конце позапрошлого года, изначальные причины случившегося уходят, по словам прокурора Лийи Пикма, в более ранние времена и связаны с имуществом Майе. Когда осенью 2017 года умерла прежняя хозяйка дома, мать Майе Сяэр Лайди Сяэр, на адрес йыхвиского нотариуса Тийта Юузе пришел конверт без обратного адреса, отправленный из Таллинна. Содержавшаяся в конверте бумага была на первый взгляд написанным Лайди Сяэр от руки домашним завещанием, в котором было сказано, что она оставляет все свое земное имущество в наследство сыну племянницы Андресу Пуллату.