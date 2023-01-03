Процесс по делу об убийстве в Йыуга ⟩ Тело перетаскивали с места на место

Хотя убийство проживавшей на хуторе Лиллемяэ в Йыуга Майе Сяэр произошло в конце позапрошлого года, изначальные причины случившегося уходят, по словам прокурора Лийи Пикма, в более ранние времена и связаны с имуществом Майе. Когда осенью 2017 года умерла прежняя хозяйка дома, мать Майе Сяэр Лайди Сяэр, на адрес йыхвиского нотариуса Тийта Юузе пришел конверт без обратного адреса, отправленный из Таллинна. Содержавшаяся в конверте бумага была на первый взгляд написанным Лайди Сяэр от руки домашним завещанием, в котором было сказано, что она оставляет все свое земное имущество в наследство сыну племянницы Андресу Пуллату.