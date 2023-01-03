ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет, если самоуправление не согласится изменить неуместный топоним?

В городах Ида-Вирумаа имеются названия улиц, которые государство посчитало неподобающими, однако самоуправления в течение многих лет не посчитали нужным изменить их. Теперь министр госуправления Рийна Солман внесла предложение изменить закон о топонимах и прочие законы, что позволило бы правительству вмешаться.