В городах Ида-Вирумаа имеются названия улиц, которые государство посчитало неподобающими, однако самоуправления в течение многих лет не посчитали нужным изменить их. Теперь министр госуправления Рийна Солман внесла предложение изменить закон о топонимах и прочие законы, что позволило бы правительству вмешаться.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что будет, если самоуправление не согласится изменить неуместный топоним?
Что будет, если самоуправление не согласится изменить неуместный топоним?
Министр госуправления РИЙНА СОЛМАН:
- Когда примут закон, станет ясно, как двигаться дальше, если самоуправление по какой-то причине не изменит неподобающий топоним. Поправка предусматривает возможность отобрать при необходимости у местного самуправления, как у определяющего топонимым, право на изменение топонима.
Государство могло бы изменить название в случае, если самоуправление после предварительного предложения министра не изменило название в честь лица, которое боролось против собственной государственности, сохранения конституционного порядка и восстановления независимости эстонского государства, или иное название, явно неуместное в контексте истории и культуры Эстонии.
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